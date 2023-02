Mi a pajcsiu? A tradicionális pajcsiut erjesztett cirokból, kojiból és élesztőgombából készítik. A rövidital átlátszó, világos borostyánszínű, virágos illatú és enyhén édeskés. Az íze kicsit hasonlít a száraz fehérboréhoz. A Shaoxing bor néven is ismert italt Kína jó néhány részén gyártják, a legjobbakat Hangcsouban és Csöcsiangban, de más ázsiai, észak-amerikai és európai országokban is készítik. Az alkoholtartalma széles skálán mozog, van 15, de 47 százalékos is. A legnépszerűbb fajták a cirokból, a faeperből és a mézből lepárolt pajcsiuk (baijiu). Elnevezése a bai és a jiu szóból ered, amiket ha összeillesztünk, a fehér ital kifejezést kapjuk. Röviditalként és koktélok részeként is fogyasztják.