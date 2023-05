A lista, amelyen az ingyenes átutalást kínáló bankszámlák szerepelnek, már rég nem olyan hosszú, mint volt a pénzügyi tranzakciós illeték 2013. január 1-jei bevezetéséig – sajnálkozott kérdésünkre a Biztos Döntés alapítója. Gergely Péter pénzügyi szakértő szerint ennek az az oka, hogy ha egy bank kínálná az ügyfélnek teljesen ingyenesen az átutalási tranzakciót, neki akkor is be kell fizetnie a költségvetésbe a cseppet sem kevés pénzügyi tranzakciós illetéket.

Az átutalások díjának nagyságrendjét ma már évek óta megszokottnak tekinthetjük, pedig az illeték 2013-as megjelenése előtt egy átutalásért a mai díjak töredékét fizettük

– teszi hozzá a szakportál alapítója.

Hazánkban az UniCredit Bank az egyike azoknak a piaci szereplőknek, amelyek ingyenes átutalási lehetőséget biztosítanak. Ez a kedvezmény valóban teljes ingyenességet takar, méghozzá korlátlan számban belföldre, mindenféle apró betűs megjegyzés nélkül. Azonban a díjmentes átutalás kizárólag mobilalkalmazással küldve ingyenes, internetbankon keresztül már nem. Pontosabban ez a kivételes kedvezmény csak a Mobil Aktív Plusz számlacsomagra igaz.

A tranzakciós illeték 2013-as megjelenése előtt egy átutalásért a mai díjak töredékét fizettük.

Fotó: Shutterstock

Az igényelhető drágább Ikon Plusz számlacsomagban ez a kedvezmény az internetbankra és a telefonos ügyfélszolgálatra is kiterjed. Egyedül csak a bankfiókban leadott átutalásokért kell fizetni. Ezeken a csatornákon benyújtva az Európai Gazdasági Térségbe küldött SEPA (egységes eurófizetési övezet) és az eurós átutalásokért sem kell fizetni, mivel az ezekért megállapított díjnak a szabály szerint meg kell egyeznie a belföldi átutalás díjával.

Van, ahol mindig, máshol akció keretében

Az UniCredit Banknál az ingyenes átutalásokra egyik felsorolt tranzakciónál sincs összegre vonatkozó korlát. Sőt, az ingyenesség mindkét számlacsomagban még a rendszeres átutalásokra és a csoportos beszedésekre is vonatkozik, mobilalkalmazással és internetbankban megadva egyaránt.

A másik hitelintézet, amely teljesen ingyenes átutalási lehetőséget kínál, a Gránit Bank. A hitelintézet Gránit Bajnok Plusz számláján elektronikus úton, tehát mobilalkalmazással vagy internetbankon keresztül kezdeményezve az átutalást, ugyancsak nem kell fizetni semmilyen banki díjat, méghozzá korlátlan alkalommal és összegben.

A szóban forgó banknál a másik ilyen jellegű számlacsomag a Gránit Digitális Plusz, ahol fix havidíjjal számolhatunk

– folytatja Gergely Péter. A rendszeres átutalások és a csoportos beszedések a Gránit Banknál is korlátlanul díjmentesek, mindkét számlacsomagban.

Akinek viszont nincs szüksége teljesen korlátlanul ingyenes átutalásokra, az élhet még az OTP Bank kedvezményeivel. Az OTP Smart számlacsomagjában kiegészítő csomagok igényelhetők, amelyekkel átalánydíjassá változtathatók az átutalások. A standard 0,2 százalékos díj helyett az All-in csomagban (havi 2035 forintért), míg a Tranzakciós csomagban (havi 268 forintért) a csoportos beszedésekkel és a rendszeres átutalásokkal együttesen, összesen havi 250 ezer forintig korlátlan számú elektronikus átutalás ingyenes lehet. Itt is van 20 ezer forintos tranzakciókat díjmentesen biztosító csomag, havi 191 forintért. Ez esetben viszont már havi összesen egymillió forintig fokozhatók ingyenesen a legfeljebb 20 ezer forintos tranzakciók.

Akciós jelleggel több banknál is ingyenesek a 20 ezer forintot meg nem haladó, eseti átutalási tranzakciók.

A CIB, Gránit és Raiffeisen egyes díjcsomagjaiban van erre példa, egyiknél sem kell külön havidíjat fizetni érte. Az Erste Bank George és George Online számlacsomagjában havonta 400 ezer forintos keretösszegig ingyenes az elektronikus eseti és rendszeres átutalás és csoportos beszedés, a MagNet Bank Házhoz számlája pedig akár feltétel nélküli ingyenes számlavezetéssel is biztosítja az ingyenes elektronikus átutalás lehetőségét a havi első két darab átutalási tranzakcióra, összesen legfeljebb 100 ezer forintig. Emellett nem kell fizetni a havi első kettő netbankos rendszeres átutalásért sem, összesen legfeljebb 50 ezer forintig – fejezte be a felsorolást a pénzügyi szakértő. Ezekkel viszont tényleg minden ingyenes vagy átalánydíjas átutalási lehetőséget kimerítettünk a hazai lakossági, nem prémiumszintű piacról.

A bankkártyás fizetés csaknem minden banknál, minden számlacsomagban korlátlanul ingyenes, külön díj nélkül is.

Fotó: Kallus György / VG

Hasonlít az átutalásra és minden banknál ingyenes

Van két olyan tranzakciótípus, amely nem teljesen azonos az átutalással, de az átutalásra épül. Ezek minden banknál korlátlanul és feltétel nélkül ingyenesek, miután ezt jogszabály írja elő. Az egyik ilyen a csoportos beszedések alternatívájaként létrehozott fizetési kérelem, míg a másik a bankkártyás vásárlás alternatívájaként kínált QR-kódos átutalás. Ezek a szolgáltatások ma még nem érhetők el minden banknál, de nagyjából a jövő év elejére valamennyi hitelintézet bevezeti őket.

A fizetési kérelem egy fordított átutalást jelöl: a tranzakciót az indítja, aki kapja a pénzt, a fizető félnek csak jóvá kell hagynia a mobilján vagy az internetbankban. Ez jól jöhet a lakossági rezsifizetések során, de ugyanúgy alkalmas magánszemélyek között is, például ingatlanbérlet díjának fizetése esetén. A QR-kódos átutalás csak mobiltelefonon működik.

A vásárló az átutalások 7×24 órás azonnali teljesülését kihasználva, a bankkártya helyett a mobiltelefonjával, átutalással is fizethet. Ehhez a bank mobilalkalmazásából be kell fotóznia a kereskedő által kijelzett QR-kódot, melyet kiolvasva a mobilalkalmazás átutalássá konvertál. Gergely Péter szerint:

Ezek ma még nem túl elterjedt szolgáltatások. Viszont a jövőben várhatóan jobban azok lesznek, mivel mobiltelefonhoz kötődnek, és két nagyon népszerű szolgáltatásnak állítanak alternatívát. Természetesen a csoportos beszedések és a bankkártyás fizetési lehetőségek sem fognak megszűnni, de a megoszlásuk az új tranzakciókkal növelheti a versenyt a hazai bankszolgáltatások között, és segíthet a további ingyenes banki tranzakciók terjedésében.

Ahol nem kell fizetni pénzügyi tranzakciós illetéket

Végül jöjjön pár olyan tranzakció, amelyek már egyáltalán nem kapcsolódnak az átutaláshoz, viszont ingyenesek, vagy legalábbis a banki díjak oroszlánrészét kitevő pénzügyi tranzakciós illetéket nem kell megfizetni értük.

Jogszabály biztosítja havonta legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintig az ingyenes, illetéktől is mentes készpénzfelvételt bármely hazai forint-ATM-ből.

Fotó: Shutterstock

Az egyik ilyen a bankkártyás fizetés. Ez csaknem minden banknál, minden számlacsomagban korlátlanul ingyenes, külön díj nélkül is. Bizonyos esetekben lehet az átutalás alternatívája is, például a háztartási számlák átutalás helyett kifizethetők sok esetben bankkártyával is, akár a sárga vagy fehér csekkről beolvasott QR-kóddal is. Itt azonban vigyázni kell, mert vannak bankok, ahol a csekkbeolvasást átutalássá konvertálja a mobilalkalmazás, amely már valószínűleg nem ingyenes. Ez onnan ismerhető fel, hogy nem a csekken szereplő QR-kódot, hanem a csekk szöveges mezőit kell beolvasni a kamerával. Csak a QR-kódos bankkártyás csekkfizetés ingyenes.

A másik ilyen lehetőség az eseti átutalás 20 ezer forintig. Mint már utaltunk rá, ez sok banknál eleve ingyenes vagy bizonyos havidíjért, illetve bizonyos keretösszegig átalánydíjas. A pénzügyi tranzakciós illeték 0,3 százalékos díját azonban ezek a tranzakciók akkor sem tartalmazhatják, ha a bank díjat számít fel az átutalásért. Ha a tranzakció összege meghaladja a 20 ezer forintot, akkor az illetéket csak a 20 ezer forint feletti részre kell kifizetni.

Végül a digitális korunkban kívánatos készpénzmentesítés miatt legutolsó helyen említjük a törvénybe foglalt ingyenes készpénzfelvételt. Ez havonta legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintig biztosítja a teljesen ingyenes, illetéktől is mentes készpénzfelvételt bármely hazai forinttöltésű ATM-ből. Ez minden lakossági, állandó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfélnek jár, már 16 éves kortól. Egyetlen feltétele van, a számlavezető banknál nyilatkozni kell az igénybevételről. Egyszerre egy időben csak egy banknál lehet érvényes egy ilyen nyilatkozat, a későbbi banknál tett nyilatkozat törli a korábbit.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)