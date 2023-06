Hiába növeli eladásait a Tesla Kínában, a világ legnagyobb piacán, a helyi riválisok még dinamikusabb tempót diktálnak, így az amerikai elektromosautó-gyártó piaci részesedése csökkenésnek indult. Elemzői becslések szerint egy héttel a második negyedév zárása előtt biztosra vehető, hogy a Tesla az első negyedév helyi értékesítési rekordját is túlszárnyalja. A Reuters Si Csit, a China Merchants Bank elemzőjét idézi, aki 13 százalékos negyedéves bővüléssel és 155 ezres értékesítéssel számol.

A Tesla sanghaji Gigafactoryjának már most évi egymillió darabos a névleges kapacitása, de még bővíteni szeretnék.

Fotó: AFP

Ennél óvatosabb, 153 ezres prognózist tett közzé a Deutsche Bank, amely a globális értékesítésnél 448 ezres mennyiséget becsül. A Tesla a hétvégén igazságot tesz az értékesítési adatok közlésével, de a földrajzi lebontáshoz pár nap türelmet kér.

Si Csi számításai szerint a konkurensek, közte is leginkább a BYD, az Aion és a Li Auto megerősödésével párhuzamosan

a Tesla piaci részesedése a tisztán elektromos hajtású gépkocsiknál az első negyedév 16 százalékos szintjéről 13,7 százalékosra mérséklődik.

A Teslára nézve különösen a BYD előretörése lehet veszélyes, amely nem csak Kínában, másutt is szorongatja riválisát. A Tesla elöregedett kínálatával szemben a BYD sűrűn frissített portfólióval támadja le a vásárlókat. Szingapúrban például az év első öt hónapjában több autót értékesített a Teslánál, Ausztráliában pedig a májusi statisztika szerint a BYD Atto 3 modellje sikeresebb volt a Tesla Model 3-as szedánjánál.

A BYD Atto 3 modellje Ausztráliában már jobban fogy, mint a Telsa Model 3-as.

Fotó: AFP

Az Atto 3 már a brit piacot is meghódította. A Li Auto is tör föl, mint a talajvíz, de azért van van még min dolgoznia. Li Hsziang névadó-alapító kényszeredetten cáfolta azt a sajtóértesülést, amely szerint az idei értékesítési terveiket 300 ezerről 400 ezerre emelik. Mint mondta, erre nincsenek felkészülve, ami igaz is lehet, hiszen az első fél évet 130 ezer körüli eladással zárják.

A Geely csoporthoz tartozó Zeekr a feltörekvő luxusmárkák közé sorolható, a cég szerdán jelentette be, hogy a svéd és a holland piacon megkezdi az előrendelések felvételét két elektromos modelljére: az X nevű utcai terepjárójára és a 001 nevű kombijára. Az átadások ősztől indulnak, az első két szalont viszont csak az év végén avatják Amszterdamban és Stockholmban.

A Zeekr európai székhelye a holland nagyváros lesz, onnan szervezik a terjeszkedésüket.

Svédországot pedig magyarázni sem kell, a Geely ugyanis a Volvo és a Polestar tulajdonosa is, és a Zeekr számára is dolgozó kutatás-fejlesztési bázisuk is a skandináv országban található.

Egy potenciális vevő barátkozik a Tesla futurisztikus műszerfalával.

Fotó: AFP

Visszatérve Kínába: a kereslet fenntartását és növelését árengedményekkel próbálja elérni a Tesla, és hozzá csatlakozva a többiek is különböző mértékű diszkontokkal kínálják az elektromos autóikat, bízva a pekingi kormányzat által bevezetett és a napokban 2027 végéig meghosszabbított, legfeljebb 1,4 millió forintnyi megtakarítást eredményező lakossági vásárlási adókedvezmény keresletfellendítő hatásában.

A Teslának viszont egyre nehezebb lesz új vásárlókat elérni, és ennek egyszerű a magyarázata: Elon Musk cégének saját értékesítési hálózata van, ezek viszont nem „mennek le” vidékre, mert nem éri meg nekik, külsősöket pedig költségtakarékossági okokból nem vonnak be az értékesítési láncba, ez Musk egyik alapelve.

Így viszont tálcán kínálják a lehetőséget a modelljeiket helybe vivő, kereskedelmi partnerekkel is dolgozó autógyártóknak

– állapítja meg Yale Zhang, a sanghaji székhelyű Automotive Foresight tanácsadó cég ügyvezető igazgatója. A BYD viszont a kisvárosiakat is emberszámba veszi, az ő jüanjuk éppen annyit ér, mint mondjuk a pekingieké. Emellett a BYD lefelé is nyitott, sorra dobja piacra a 300 ezer jüan, azaz 14,1 millió forint alatti modelljeit, igazodva a kereslethez.

A Teslák értékesítésének lökést adhat a sanghaji Gigafactoryjukban gyártott Model Y és Model 3-as folyamatban lévő ráncfelvarrása, de egy olcsó új villanyautó még inkább lendítene rajtuk. Ahogy az is, ha a kínai utakon futó Teslák önvezető képességeit valóban ki lehetne használni, azonban ennek adminisztratív akadályai vannak. Peking szereti tudni, hogy az állampolgárai merrefelé járnak és mit csinálnak, és ez a navigációs adatokból könnyedén le is szűrhető.

Attól viszont mereven elzárkózik, hogy a felhasználói adatokat más is beszerezhesse és saját céljaira felhasználhassa, még ha azzal az autózás minőségi élményének és biztonságának fokozása lenne is a célja. Arról nem is szólva, hogy Elon Musk bármennyire is megnyerő tud lenni a tárgyalásain, attól még a Tesla egy amerikai cég marad, és a nemzetbiztonságot Kínában is kitüntetetten kezelik.

A Tesla a júniusi eladási statisztikában a prémiumszegmens élmezőnyére is rávert, 25-ével bezáróan 57 300 villanyautójára kötöttek biztosítást, ami a forgalomba helyezés alapfeltétele. Azzal a marketingakcióval is szerzett ügyfeleket, hogy a hátsókerék hajtású Model 3-ast júniusban megrendelők és át is vevők 1100 dolláros biztosítási bónuszt kapnak tőle ajándékba.