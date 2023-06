Rendkívül kedvező fogadtatásra talált mind szakmai, mind befektető oldalon az a kínai pénzügyminisztérium által közzétett csomag, amely az új energiaforrásokkal hajtott gépkocsik vásárlásához négy éven át adókedvezményt nyújt, összesen 72 milliárd dollár értékben.

A kínálat és az érdeklődés nagyjából szinkronban van Kínában, az árral még barátkozniuk kell a vevőknek.

Fotó: Hector Retamal / AFP

Ezzel gyakorlatilag felelevenítették azt az egy évtizede bevezetett és jól működő támogatási rendszert, amely fokozatosan zsugorodó összegben, de támogatást kínált a belső égésű motorral szerelt járművekhez képest jóval drágábban árult elektromos autók vásárlóinak, valóban versenyképessé téve a gyermekcipőben járó iparágat.

A villanyautók, a hibridek és a hidrogén hajtásúak, összefoglaló nevükön a NEV-eknek kedvező, januártól kivezetett támogatási rendszert mindenki visszasírta, a NEV-eladások megroppanását csak a Tesla által útjára indított árcsökkentési versennyel tudták elérni, jóllehet ez nem mindenkinek volt az ínyére.

Peking osztott, szorzott... és döntött

Az autógyártók folyamatosan rágták a pekingi döntéshozók fülét, személyesen Elon Musk Tesla-vezér is lobbizott ezért minapi pekingi látogatásán, jóllehet annak fő célja a sanghaji Gigafactory 450 ezer darabos kapacitásbővítésének engedélyezésével függött inkább össze.

Az eladások lanyhulása csak egy szempont volt, amikor a Peking a támogatások felélesztéséről döntött, a kínai gazdaság en bloc jóval gyengébben teljesít a reméltnél, miután decemberben közkívánatra nyugdíjazták a zéró toleranciával jellemzett járványpolitikát. A gazdaság a fellendítését hitelkamat csökkentésekkel, infrastrukturális beruházások elindításával igyekeznek elérni több egyéb, egyelőre visszafogott hatással járó intézkedés mellett.

A Hszü Hongcai pénzügyminiszter-helyettes által sajtótájékoztatón ismertetett csomag a közvetlen anyagi támogatás helyett az adókedvezményre összpontosít, lényegében meghosszabbítják az idén bevezetett járművásárlási adómentesség hatályát, egészen 2025 végéig, onnantól pedig 2027 végéig megfelezik a gyakorlatilag a regisztrációs adónak megfelelő közteher mértékét.

A kedvezmény az első két évben járművenként – kategóriától függően – legfeljebb 4170 dollár lehet (jelen árfolyamon 1,42 millió forint), a második két évben ennek a fele.

Jó helyre megy a támogatás

A pekingi kormány a hazai NEV-autógyártók – többek között a Li Auto, a Nio, a Xpeng vagy a BYD – dinamikus fejlődését tapasztalva úgy látta, hogy jó helyre megy a támogatás, és ha még több pénz marad helyben, az még jobban segíti az amúgy már most is kapacitásfelesleggel küszködő iparág versenyképességének javulását, az exportlehetőséget feltárásáról nem is beszélve. És ha eközben a Teslának is csurran-cseppen, azt sem bánják, mert folyamatosan tanulhatnak a globális piacvezetőtől.

A kedvezményes vásárlási időszak újabb négy évvel való meghosszabbítása felülmúlta a várakozásainkat

– örvendezett Cuj Tung-szou, a Kínai Személygépkocsi-gyártó Szövetség (CPCA) főtitkára, hozzátéve, hogy a 72 milliárd dolláros támogatás volumenéből arra következtet, hogy további könnyítések és ösztönző intézkedések rövid távon nem várhatók. Volt ok az örömre a tőzsdén is, a kínai NEV-gyártók részvényei drágultak Hongkongban: az Xpengé 5,5, a Li Autóé 3,5, míg a Nióé 6,1 százalékkal.

Bevásárolták magukat az arabok a Nióba

Utóbbinál volt egy el nem hanyagolható mellékszál: az egyesült arab emírségekbeli CYVN Holdings megállapodott a kínai elektromosautó-gyártó vezetésével, hogy 7 százalékos részesedést szerez a Nióban egy zárt körű részvénykibocsátás révén. Az Adu-Dzabi felügyelete alatt álló állami befektetési alap 738,5 millió dollárt fizet a 80 millió frissen kibocsátott Nio-részvényért, ez papíronként 8,72 dollár.

A fejlett piacok bevételére készülő Niónak jól jön a friss arab tőke.

Fotó: AFP

A cég amerikai letéti jegyeinek (ADR) árfolyama eközben félszázalékos eséssel, 9,35 dolláron zárt New Yorkban, és további 0,2 százalékos leértékelődést láthatunk a nyitás előtti elektronikus kereskedésben, azaz a piacnak nem tetszik, hogy az arabok mélyen áron alul jutnak Nio-részvényekhez.

Ezenfelül a kínai internetes óriástól, a Tencenttől is vesznek 40 millió részvényt, ennek a pontos vételárát nem közölték a Bloomberggel. A két tétel együtt 1,1 milliárd dolláros vételárat jelenthet és 7 százalékos részesedést eredményez, amelyhez egy igazgatósági poszt is dukál az araboknak.

A feltörekvő, de masszívan veszteséges Nio tőkehelyzete és likviditása ezzel jelentősen javul.

William Li társalapító-elnök közleményében üdvözölte, hogy további fejlődésükhöz friss forrást tudtak bevonni, egyben óvatosabb, körültekintőbb, a körülményekhez jobban igazodó fejlesztési stratégia kidolgozására tett ígéretet a tavaszi gyengébb eladási statisztikákra reagálva.

Megjegyezte, hogy szűk három hét alatt nyélbe tudták ütni az üzletet a CYVN Holdingsszal, ami szokatlanul gyors megállapodás. Mint azt megírtuk, a Nio egységesen 1,44 millió forinttal csökkentette a napokban valamennyi modellje árát, hogy így csináljon kedvet a villanyautó-vásárláshoz.