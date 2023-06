Erdogan minden igyekezete ellenére sem tudta megnyugtatni a nemzetközi befektetői közösséget: a líra tovább gyengült, Törökország fizetőeszközét mind a forinttal, mind az euróval és a dollárral szemben történelmi mélypontján jegyzik.

Fotó: AFP

A líra azt követően zuhant újabb mélységekbe, hogy Erdogan bejelentette, Mehmet Simseket nevezi ki pénzügyiminiszternek, aki korábban dolgozott már az elnök kabinetjében.

Simsek kinevezésétől a piac gazdaságpolitikai fordulatot vár, ehhez azonban idő kell: a devizaárfolyamok pedig ezt árazzák.

A Goldman Sachs elemzői szerint még ha Simsek és a kormányzat ki is tart a gazdaságpolitika racionalizálása mellett, a líra a jelenlegi 21,25-ös dollárral szembeni szintről 28-ig szakadhat egy éven belül, már csak azért is, mert a végső siker erősen kétséges. A valós fordulathoz ugyanis egy ortodox jegybanki vezetésre és Erdogan türelmére is szükség van, ami az elemzők szerint egy kényes együttállást feltételez.

Történelmi mélyponton a líra, Erdogan hatalmon maradásától tart a piac A török fizetőeszköz értéke soha nem volt még ilyen alacsony a dollár ellenében, és egyelőre semmi sem utal arra, hogy hirtelen megfordulna az évek óta tartó gyengülés.

Erdogan múlt vasárnapi választási győzelme óta a líra 5,5 százalékot esett az euróval, 5,8 százalékot a dollárral és 5,98 százalékot a forinttal szemben.

Év eleje óta 18,6 százalékot gyengült a líra a forint ellenében.

A piac azért sem tekint felhőtlen boldogsággal Simsek kinevezésére, mert Erdogan még győzelmi beszédében is arról beszélt, hogy alacsony fogja tartani a kamatlábakat, tovább mélyítve ezzel az országot sújtó inflációs- és devizapiaci gondokat.

Az új pénzügyminiszter beiktatásakor ugyanakkor egyértelművé tette saját céljait:

Az infláció egy számjegyűvé zsugorítása már középtávon, míg a folyó fizetési mérleg hiányának csökkentése hosszabb távon létfontosságú az ország számára.

– mondta Simsek.