Duplázta nyereségét a Magyar Telekom és megemelte profitcélját is

A Magyar Telekom menedzsmentje az egyébként is rendkívül pozitív piaci várakozásokat is felülmúló második negyedéves eredményekre tekintettel megemelte a vállalat éves eredményvárakozását is.

26 perce | Szerző: Murányi Ernő

26 perce | Szerző: Murányi Ernő