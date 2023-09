Közel egy év után ismét megjelent az aranykereszt a dollár technikai grafikonján, ami ezúttal sem túl jó hír a feltörekvő devizák és a tőkepiacok számára. Pénteken a fontosabb devizakosarakkal szemben mért dollárindex (DXY) 50 napos mozgóátlaga 105,56-ra ugrott zárásra, miközben a 200 napos mozgóátlag 103,11-on állt.

Forrás: Marketwatch

A DXY index, amelyel szemben a legnagyobb súllyal az euró szerepel, tíz hete töretlenül emelkedik, ennél hosszabb emelkedő trendre legutóbb 2014-ben volt példa. A pénteki záróérték magasabb, mint az idén májusában elért szint, amikor összeomlott a Silicon Valley Bank ami látványos tőkemozgást indított el a menedékeszközök, köztük a dollár irányába.

Az aranykereszt akkor alakul ki egy technikai grafikonon, amikor a 50 napos mozgóátlag átlépi a 200 naposat. Fordított esetben halálkeresztről beszélhetünk, ami a lefelé tartó trend folytatását vetíti előre. Legutóbb erre idén január 10-én került sor, utána a dollár hat hónapon át gyengélkedett, július 14-ig, amikor megtörtént a fordulat.

Jelen esetben a dollár kitartó erősödésére utal a jelzés, ami nem meglepő, tekintve a Fed legutóbbi előrejelzését, amely szerint a makacs infláció miatt tartósan fennmaradhat az 5 százalékos alapkamat.

Fotó: AFP

A Marketwatchnak nyilatkozó szakértő szerint az aranykereszt megjelenése utáni három hónapban a dollár az esetek 79 százalékában erősödött, átlagosan 1,9 százalékkal. Egyéves távlatban is optimizmusra ad okot a jelzés, hiszen 58 százalékos eséllyel átlagosan 1,5 százalékkal drágul a zöldhasú. Az előző aranykeresztet, amely 2021 júliusában alakult ki a dollár grafikonján, 25 százalékos erősödés követte, amikor a DXY 91 pontról 115-ig emelkedett 2022 szeptemberére, ami az azt megelőző húsz év legmagasabb értéke volt. Mindez azonban legfeljebb a dolláralapú eszközöknek jó hír, hiszen az erősödő dollár mellett a magas kamatvárakozások miatt az amerikai állampapírhozamok is egyre magasabbra kúsznak, ami újabb tőkekiáramlást eredményezhet a részvénypiacokról, de nyomás alá helyezi az európai eszközöket köztük az eurót és a forintot is, ami végső soron újabb lökést adhat az inflációnak, és keresztülhúzhatja a nemzeti monetáris politikák tervezett ívét is. Elemzők szerint ennek láthattuk előjeleit az elmúlt napok tőzsdei zuhanásában is.