Főként a csökkenő olajárak és finomítói árrések miatt a negyedik negyedévben 31 százalékkal, 5,2 milliárd dollárra esett a TotalEnergies korrigált nettó eredménye az előző év azonos időszakához mérten, 200 millióval az LSEG elemzői konszenzusától is elmaradva – derült ki a francia konszern szerdán publikált gyorsjelentéséből.

Tarka képet mutat a TotalEnergies gyorsjelentése. Fotó: Shutterstock

Nyereség le, fel

Zsugorodott az olaj- és gázipari csoport EBITDA-ja is, mégpedig 27 százalékkal, 11,7 milliárd dollárra. Az egész múlt évet tekintve a korrigált nettó nyereség 36 százalékkal, 23,2 milliárd dollárra csökkent.

Az igazgatóság az eredmények ismeretében 3,01 euró osztalékot javasolt, amely 7,1 százalékkal haladja meg az előző évit, és a jelenlegi részvényárfolyam mellett 5 százalékos hozamot jelent. A vállalat a 2023 utolsó negyedéve után járó időszaki osztalékát is 7 százalékkal, 79 eurócentre emelte, az első negyedévben pedig 2 milliárd dollárért vásárolja vissza részvényeit.

Ez lesz egyébként az úgynevezett negyedéves alapösszeg is, azaz az év többi negyedében is legalább ennyit fordítanának saját részvényeik visszavásárlására. Tavaly amúgy összesen 9 milliárd dollárért vásároltak be.

A TotalEnergies robusztusan növelte a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését, ami némileg ellensúlyozta a csökkenő finomítói árrést és a vegyi anyagok iránti gyenge európai keresletet – közölte Patrick Pouyanne vezérigazgató. A vállalat várakozásai szerint egyébként az LNG-piacok idén is „izgalmasak” maradnak a globális termelési kapacitás korlátozott növekedése és az egyidejűleg növekvő kereslet miatt.

A TotalEnergies idén 17-18 milliárd dollár nettó beruházásra számít, amelynek körülbelül egyharmada az alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzletág fejlesztését célozza

– tette hozzá Pouyanne.

Gyengült a TotalEnergies árfolyama

A globális olaj- és gázipar a konszolidáció időszakát éli – írja a Bloomberg, az Exxon és a Chevron például óriási felvásárlásokba kezdett az Egyesült Államokban, amelyek célja a szénhidrogén-kitermelés növelése.

Ezzel szemben a TotalEnergies tavaly inkább kisebb üzleteket hozott össze, hogy felpörgesse közel-keleti olajtermelését, növelje LNG-üzletágát Katarban és az Egyesült Államokban , illetve a piacán is terjeszkedjen Franciaországtól Brazílián át Indiáig.

A Total részvényei a hírre 1 százalék körüli mértékben, 60 euró alá estek Párizsban. Az LSEG elemzői konszenzusa a papírokat 70 eurós medián céláron vételre ajánlja.