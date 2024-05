Megfogták a költségeket az MBH Banknál, nőtt a hitel- és a betéti állomány

Az MBH Bank folyamatosan és stabilan növekszik, amit jól szemléltetnek bővülő állományaink. Az organikus növekedés mellett ehhez az első negyedévben lezárult Fundamenta-tranzakció is nagy mértékben hozzájárult, melynek köszönhetően mintegy félmillió új ügyféllel gyarapodtunk. Az egyre kedvezőbb gazdasági környezet, és az ennek hatására beinduló hitelezés nyomán az előttünk álló időszakra vonatkozóan is optimisták vagyunk. Célunk továbbra is, hogy ügyfeleinknek a legjobb szolgáltatást biztosítsuk, és minden szegmensben piacvezető bankká váljunk