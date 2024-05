Osztalék: pár napig még van jobb befektetés az állampapírnál

Igyekezniük kell az osztalékvadász befektetőknek, akik részesülni szeretnének a nagy hazai tőzsdei cégek osztalékából. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalatok több száz milliárd forintot szórnak ki tavalyi eredményükből a következő hetekben.

Bőkezű érkezik az Alteótól /Fotó: Alteo

A szemfülesek valószínűleg már pozícióban ülnek, de azok is találhatnak még 8-10 százalékos osztalékhozamot kínáló magyar papírt, akik csak most határozták el magukat a részvényvásárlásra.

Pénteken már osztalékszelvény nélkül forog az OTP és a Mol

A két legforgalmasabb hazai az OTP és a Mol is csütörtökön forog utoljára osztalékszelvénnyel, a befektetőknek így csupán pár órájuk maradt, hogy a tőzsdezáráig bevásároljanak a kifizetésre feljogosító részvényekből.

Az első számú magyar bank részvényeként 539,5 forintos osztaléka 3 százalékos hozamot jelent, ennél lényegesen vonzóbb az olajtársaság jelenlegi árfolyam melletti 8 százalékos ajánlata.

A kifizetésre sem kell már sokat várni, mindkét társaság június első hetében utalja az összeget a befektetőknek.

Akad az állampapírnál is vonzóbb ajánlat

Nem halogathatják sokáig a pozícióba lépést azok sem, akik az előbbieknél, sőt, a jelenleg vásárolható, legmagasabb kamatot kínáló lakossági magyar állampapírénál – a 2027/N sorozatú Prémium Magyar Állampapírénál – is magasabb hozamot ígérő osztalékpapírt keresnek.

Az Alteo azzal együtt is 10,2 százalékos hozammal kecsegtet, hogy a részvényárfolyam történelmi csúcson jár.

A megújuló energiákat hasznosító közműcég június 7-én 402,6 forintot fizet részvényenként, az összeg azért ilyen magas, mert a tavalyi kiemelkedően eredményes év után rendkívüli osztalék is üti a befektetők markát. A részvényesi juttatásért utoljára május 29-én lehet megvásárolni az energiaszolgáltató papírjait.

Még június első felében pénzükhöz jutnak a Richter befektetői is, a gyógyszergyártó társaság tavalyi nyereségének közel felét, papíronként 423 forint osztja majd vissza. A jelenleg 4,6 százalékos hozamot kínáló részvényesi juttatásért június 4-ig vásárolható a részvény.

A pesti egyik legmegbízhatóbb osztalékfizetője, az ANY Biztonsági Nyomdától idén is magas osztalékra számíthatnak a befektetők: a nyomdatársaság szinte teljes 2023-as eredménye a befektetőkhöz kerül. A papír az elmúlt hónapok meredek részvényraliját követően is 6,5 százalékos osztalékhozammal kecsegtet, egészen július 4-ig, a kifizetés pedig július 15-én esedékes.

A Prémium kategóriás tőzsdei társaságok közül még a Waberer’s osztalékáért tarthatják markukat a befektetők. A szállítmányozási társaságtól a tavalyi rekordév után megemelt, 120 forintos kifizetés érkezik majd, a jelenleg 3 százalékos osztalékhozamot kínáló papírba június 24-ig lehet beszállni ehhez.