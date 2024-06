Az UniCredittel versenyezhet az OTP a Luminorért

Az UniCredit ajánlatot tett az észt Luminor megvásárlására, az osztrák pénzintézet az OTP-vel versenyez a balti nagybank megszerzéséért – írja a Bloomberg saját értesülései alapján.

Fotó: Shutterstock

A tallinni székhelyű Luminor a Blackstone többségi (80 százalékos) tulajdonában van, az amerikai pénzügyi befektető az év elején indította el az értékesítési folyamatot, és a könyv szerinti érték 1,2-szeresét szeretné kapni a bankért. A Luminor saját tőkéje 1,8 milliárd euró volt tavaly december végén. A hitelező

22 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a balti hitelpiacon,

éves szinten 200 millió euró nyereséget termel,

és 15 milliárd eurónyi eszközzel rendelkezik.

Az OTP is adhatott be ajánlatot a Luminorra

Arról, hogy az OTP is érdeklődik a harmadik legnagyobb észt hitelező iránt, április óta beszélnek, főként a Csányi Sándor bankvezér által elhintett információmorzsák alapján. A legnagyobb bank elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy az OTP története legnagyobb bankvásárlására készül, és egy akvizícióval három új piacra is belépne. A Luminor irányába mutat az is, hogy Csányi szerint olyan országokban készülnek megvetni a lábukat, ahol nagyon fejlett a digitális pénzügyi rendszer.

A magyar bank ezzel együtt hivatalosan máig sem erősítette meg, hogy valóban a Luminor felvásárlására készül, a Bloomberg ugyanakkor a múlt hónapban már kész tényként közölte, hogy az OTP már egy nem kötelező érvényű ajánlatot is benyújtott.

Az OTP eddig a szlovén Nova KBM-ért fizette a legtöbbet, elemzők szerint egymilliárd eurót. A Luminor vételára ennek mintegy kétszerese lehet.

A régióban erősítene az UniCredit

Az UniCredit számára a Luminor egy a számos lehetséges felvásárlási célpont közül. A milánói székhelyű bankcsoport Andrea Orcel vezérigazgató irányítása alatt eddig leginkább a pénzintézet átalakítására és a részvényesi juttatásokra fókuszált. Most, hogy a vállalat értékeltsége magasabb, már több lehetőség áll előtte, hogy felvásárlásokon keresztül is gyarapítsa tőkéjét. Orcel korábban többször kijelentette, hogy számos felvásárlási célpontot is vizsgálnak – a többi között Közép- és Kelet-Európában is –, mivel szeretnék megszilárdítani pozíciójukat a régió egyik legnagyobb szereplőjeként. A Luminor megszerzésével a balti térség egyik legnagyobb hitelezőjével bővíthetné portfólióját az olasz bankcsoport.