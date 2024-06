Kamatdöntés előtt beerősített a forint

A forint korrekcióját segíti, hogy az euró is korrigál a dollárral szemben, és a másik két visegrádi deviza – a lengyel zloty és a cseh korona – is magához tért. Emellett a Fitch pénteki minősítése külön jól jött a forintnak. Így egyelőre lekerült a napirendről a 400 forintos euró közvetlen fenyegetése. Az euró-forintot hétfőn délben 396 közelében jegyezték.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Fitch Ratings minősítése, amely megerősítette Magyarország adósbesorolását, azért is lényeges, mert a hitelminősítő prognózisa szerint a költségvetési hiány az idei évben 4,9 százalékra csökken, s a költségvetési bevételeket a belső fogyasztás fokozatos élénkülése támogathatja. Jövőre 3,9 százalékos hiányt várnak, s csupán 2026-ban, a parlamenti választás előtt látnak jelentős kockázatokat a kiadási oldalon. Eközben a múlt héten a piac még azt árazta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök esetleg a költségvetés lazításával növelheti népszerűségét. Az elemzők attól tartottak, hogy a Tisza Párt választási eredménye gyengítheti a költségvetési kiigazítás politikai támogatottságát, így idén és jövőre is 5 százalék felett tarthatja a magyar költségvetés hiányát.

Virovácz Péter, a magyarországi ING Bank vezető elemzője a Világgazdaság kérdésére a büdzsével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a bevételek idén nem teljesítettek rosszul, az elcsúszást a kiadási oldal okozhatta, azonban már ott is megfigyelhető a kontroll szigorítása.

Hétfőn jött a fordulat

Pénteken még tovább gyengült a forint, hétfőn viszont éles korrekció indult. Az Equilor elemzői szerint az euró-forint jegyzésében meghatározó támasz 395-nél húzódik. Ennek tesztelését követően

érdemes figyelni, mert ha az a támasz letörne, akár a 390-es szint is elérhető lehet.

Ott viszont már újabb euróvételi lehetőségek adódhatnak a későbbiekben. Hétfőn délelőtt az euró-forint 396 alá is benézett.

Kedden impulzust adhat a forintnak az MNB kamatdöntése. A piaci várakozás 25 bázispontos kamatvágás, ám ennél is fontosabb lehet a jegybanki kommunikáció.

A kamatvágási várakozásokat alátámasztja a múlt heti vártnál enyhébb inflációs adat. A kamatvágás azonban forintgyengítő hatású. Mert a forint is carry deviza, hasonlóan a zlotyhoz és a koronához. A carry trade ügylet esetében, ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra. Aki forintot vesz euró ellenében, a forint- és az eurókamat különbözetét nyereségként könyveli el, ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét vagy megfejelheti a profitját. A jegybanki kamatvágások azonban éppen a kamatelőnyt apasztják.