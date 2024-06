Kihúzta a szőnyeget a visegrádi devizák alól az uniós voksolás

Megszenvedik a régió fizetőeszközei az európai uniós választásokat követő piaci bizonytalanságot. A visegrádi devizák – forint, zloty, korona – a legrosszabbul teljesítő feltörekvő piaci eszközök közé csúsztak, s különösen a forintot adják a befektetők.

Különösen a forintot adták nagyon a devizapiacon / Fotó: Shutterstock

A magyar fizetőeszköz több mint fél százalékot gyengült az euróval szemben, míg a zloty és a korona közel fél százalékot. Nagyon kilógnak a feltörekvő sorból a visegrádi devizák, mert jelenleg csak a szintén voksolási ingadozásoktól szenvedő mexikói peso múlja alul ezt a kelet-európai triót.

Bár az európai tőzsdéket általában is megrázta a hét végi voksolás, s az euró is jelentősen gyengült a dollárral szemben, a vihar nem egyformán érintette az egyes parketteket. Nyugat-Európában a párizsi tőzsdén alakult ki pénzügyi szupercella, miután a Marine Le Pen nevével fémjelzett Nemzeti Tömörülés dupla annyi szavazatot kapott, mint Emmanuel Macron francia elnök pártja. Macron ezért előrehozott választással próbálja megállítani szélsőjobboldali riválisa, Marine Le Pen felemelkedését. A politikai bizonytalanság lehúzta a francia bankszektort és behorpasztotta a CAC index pályáját. Emellett a francia államkötvények vásárlói is jelentős hozamfelárat igényelnek a német Bundhoz képest.



Amíg Nyugat-Európában a jobboldali fordulat keltett aggodalmat a befektetők körében, addig Magyarországon épp fordított a helyzet, amennyiben a konzervatív jobboldali kormányzatnak egy új ellenzéki erő hirtelen felemelkedésével kell szembenéznie.

A piac lényegében most azt árazza, hogy Orbán Viktor miniszterelnök esetleg a költségvetés lazításával növelheti népszerűségét.

A Tisza Párt fellépése gyengítheti a költségvetési kiigazítás politikai támogatottságát, így idén és jövőre is 5 százalék felett tarthatja a magyar költségvetés hiányát

– írták az UniCredit elemzői a forinttal kapcsolatos keddi kommentárjukban. Hozzátéve: a magyar fizetőeszköz másik negatív katalizátora a vártnál enyhébb hétfői inflációs adat volt.

A cseh korona is gyengült, miután a Prágában közzétett adatok szerint a cseh a vártnál nagyobb mértékben lassult májusban.

A lassuló infláció felerősíti a kamatvágási várakozásokat mind a forint, mind a korona esetében. Márpedig ezek carry devizák. Az úgynevezett carry trade ügylet esetében, ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra. Aki forintot vesz euró ellenében, a forint- és az eurókamat különbözetét nyereségként könyveli el, ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét vagy megfejelheti a profitját. A jegybanki kamatvágások azonban éppen a kamatelőnyt apasztják.