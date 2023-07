Nincs uborkaszezon a forintpiacon, ahol heti hullámokban apad és dagad az árfolyam

A nyári uborkaszezon ellenére is izgalmas heteket tudhat maga mögött a forintpiac. Bár a brókerek szabadságolása önmagában is növelheti a volatilitást, illikvid kereskedés jellemzi ilyenkor a tőzsdéket. A parketten maradók egy-egy jól irányzott pozícióval is nagyott lendíthetnek az árfolymon. Ez aligha magyarázza azt a heti ütemezésben váltakozó mintázatot, ami ebben a hónapban kialakult. Amikor a pánikeladásos hetek közé beékelődött egy vételi erőtől duzzadó hét.

Fotó: Shutterstock

A három héttel ezelőtti pánikeladásokat a Standard and Poor's hitelminősítése előtti aggodalmakkal lehetett összefüggésbe hozni, ami 385 közelébe tolta az euró-forintot. Ezzel szemben a múlt héten 373 közelébe erősödött a forint, részint a S&P kedvező minősítésének hatására, részben a vártnál hűvösebb amerikai inflációs adatoknak köszönhetően. Ennek nyomán komoly forinterősödési várakozásokkal indult a hét. Mert

a technikai kép azt mutatta, hogy még van tere a forintnak az erős oldalon,

legalább a 30 és 50 napos mozgóátlagok által kifeszített 372–373-as támaszzónáig, de a júniusi kitörési szint, a 370-es lélektani határ sem esett messze.

A hét első felében csendesen elüldögélt a kurzus a mozgóátlagokon,

látszólag erőt gyűjtve egy komolyabb teszteléshez. Ám csütörtök délután kivált a forint a régiós devizák csoportjából, s erőteljes gyengülési hullám indult,

az euró-forint felpattant a támaszokról, s 381 fölé lendült.

Bár a 382,50-nél húzódó ellenállás nem volt veszélyben.

A váratlanul

erőteljes forintgyengülésre három fundamentális magyarázat

is adódott. Az egyik ilyen a magyar vétó szelének kifogása az európai vitorlákból, bár valószínűleg sok más ország sem támogatná az uniós szavazati rendszer megváltoztatását. A másik lehetséges magyarázat, az Erasmus-program egyre valószínűbb felfüggesztése, ám ennek eddig is nagy volt a sansza. Végül, szóba került a dollárgyengülés is, ám

a dollár hamar magához tért, a forint meg úgy maradt.

Mindesetre, abban egyetértettek pénteken a VG által megkérdezett elemzők, hogy a három magyarázat együtt és külön-külön sem indokolta a forint ennyire erőteljes gyengülését.

Az e heti intenzív forintgyengülés legvalószínűbb magyarázata, hogy a jövő heti

MNB-kamatdöntés előtt sokan zárták a carry trade pozíciókat,

vagyis a kamatelőnyt kihasználó forintvételeket. A piac ugyanis arra számít, hogy az MNB 100 bázisponttal csökkenti az irányadó betéti kamatot.

A carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a „kályha” mint kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt, a kölcsönvevő pedig tartozik is a kamattal, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk, és kamatot kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra. Aki forintot vesz euró ellenében, a forintkamat és az eurókamat különbözetét nyereségként könyveli el, ami az árfolyammozgás veszteségét enyhítheti vagy a profitját megfejelheti.

A forintnak még egy kamatvágásesetén is jelentős maradna a kamatelőnye, ezért rövid távon esélyes a 380 alatti euró. Ám

a kamatcsökkentési periódusban trendszerű forintgyengülés jósolható.

Ezért az Equilor év végére a 380-390-es sávba várja az euró-forintot.