Küszöbön a 400 forintos euró, de van előtte még egy fontos megálló

Május végén 384 forintos eurónál kezdődött a forint trendszerű gyengülése, amely különösen meredek lett ezen a héten az európai parlamenti választásokat követő politikai rengések nyomán. A héten a másik két visegrádi devizát a lengyel zlotyt és a cseh koronát is beadták a devizapiacon. A 400 forintos euróhoz közelítő árfolyam különösen rossz hír a nyaralási szezon előtt.

Fotó: Shutterstock

Az EKB június eleji kamatvágása még jól is jött a forintnak, a zlotynak és a koronának, hiszen növelte a kamatelőnyüket az euróval szemben. Ami azért fontos, mert carry devizákról van szó. Az úgynevezett carry trade ügylet esetében, ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra. Aki forintot vesz euró ellenében, a forint- és az eurókamat különbözetét nyereségként könyveli el, ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét vagy megfejelheti a profitját.

Az európai parlamenti választások azért rontották a forint pozícióját, mert a konzervatív jobboldali kormányzatnak egy új ellenzéki erő hirtelen felemelkedésével kell szembenéznie. És a piac elkezdte árazni azt a forgatókönyvet, hogy

Orbán Viktor miniszterelnök esetleg a költségvetés lazításával növelheti népszerűségét.

Az elemzők attól tartanak, hogy a Tisza Párt fellépése gyengítheti a költségvetési kiigazítás politikai támogatottságát, így idén és jövőre is 5 százalék felett tarthatja a magyar költségvetés hiányát.

A magyar forint és a cseh korona gyengülésének közös katalizátora volt a héten a vártnál enyhébb inflációs adat. A lassuló ugyanis

felerősíti a kamatvágási várakozásokat mind a forint, mind a korona esetében.

És a jegybanki kamatvágások az euróval szembeni kamatelőnyt apasztják.

A hét második felében pedig az rántotta ki a forint lába alól a talajt, hogy az Bírósága 200 millió euróra (közel 80 milliárd forintra) büntette Magyarországot a kormány menekültpolitikája miatt. A bíróság továbbá kötelezi Magyarországot arra is, hogy a késedelem minden egyes napjára egymillió eurót is fizessen amiatt, hogy nem teljesítette a bíróság közel négy évvel ezelőtti ítéletét.

Technikai szempontból az euró-forint pályán fontos lehet a 399,80-nál húzódó ellenállás, pláne, hogy az RSI indikátor már a túlvett tartományban tartózkodik, így

jó esély van rá, hogy még a 400 forintos euró előtt lelassul a forintgyengülés.

Impulzust adhat a Fitch Ratings hétvégi felülvizsgálata, illetve a jövő hét keddi MNB kamatdöntő ülés hordoz kockázatot. Mert egy kamatvágás gyengítené a forint piaci pozícióját.