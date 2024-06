Megugrott a forint a kamatdöntésre

Bár az elemzői várakozásoknak megfelelően mérsékelte a kamatokat a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a mai kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal, 7 százalékra csökkentette az alapkamatot. Mégis sávon belüli, de azért jól érzékelhető forinterősödést hozott a kamatdöntés.

Valószínű, hogy a befektetők egy része nagyobb kamatvágásra számított, ezzel magyarázható a döntést követő percekben tapasztalt forinterősödés az euróval szemben

– mondta Czibere Ákos, az Equilor elemzője.

A döntést követően az euró-forint a 396 feletti szintekről 395 közelébe süllyedt.

A délután 4 órakor megjelenő jegybanki közlemény lehet még piacmozgató hatású, különösen a második fél évre vonatkozó kilátások.

A kamatvágás általában forintgyengítő hatású, mert a forint is carry deviza. A carry trade ügylet esetében, ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra. Aki forintot vesz euró ellenében, a forint- és az eurókamat különbözetét nyereségként könyveli el, ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét vagy megfejelheti a profitját. A jegybanki kamatvágások azonban éppen a kamatelőnyt apasztják.

Ezúttal a piaci szereplők egy része nagyobb vágásra számíthatott.