A Donald Trump elleni merénylet hatása a gazdaságra: kilőtt a bitcoin, rotál a részvénypiac

Donald Trump Wisconsinban, miután hivatalosan is a republikánusok elnökjelöltje lett / Fotó: AFP

Adócsökkentéssel pörgetné fel a gazdaságot

Mindennek eredményeként a fogadóirodáknál már átlagosan 66 százalékos esélyt adnak Trump győzelmére. Nyilván fennáll a tévedés lehetősége, ám ez az arány azt sugallja, hogy nem csak Trump győzelmét tartják mind többen reálisnak, de egyre valószínűbb egy totális republikánus győzelem is, aminek eredményeként a kongresszus mindkét házát besöprik, és

így Trump szabad kezet kaphat a neki tetsző gazdasági reformok megvalósításához.

Ugyanis nem csupán az elnök személyéről szavaznak novemberben a tengerentúlon, hanem a kongresszus mindkét háza is megújul.

Ergo Trump tovább csökkentheti az amerikai társasági adót, amit a demokraták valószínűleg megakadályoznának, ha legalább az egyik házat ők irányítanák a kongresszusban. David Rosenberg, a Rosenberg Research elemzője szerint a republikánus cunami forgatókönyve hozzájárult a Wall Street utóbbi időben tapasztalt rotációjához, azaz ahhoz, hogy a befektetők a technológiai részvényekből a közelmúltban a kisebb vállalatok felé fordultak.

A befektetők úgy vélik, az újabb adócsökkentések lendületet adhatnak az eddig partvonalon kívül tengődő részvényeknek. Érdemes tehát némi átcsoportosítást végrehajtani a javukra a technológia papírokból.

Kilőtt a bitcoin, követi a többi kriptoeszköz is

A Trump-fordulat másik jelentős hatása a befektetésekre, a korábban e téren szkeptikus Trump látványos kriptopiaci pálfordulásának a következménye. A volt elnök tudniillik ígéretet tett a javarészt fiatalokból álló kriptoközösségnek, hogy véget vet a digitális devizák szabályozására irányuló kormányzati erőfeszítéseknek.

A bitcoin kurzusa mintegy 1000 dollárral azonnal ki is lőtt – a 60 000 dolláros szintet is átlépve – a sikertelen merényletet követően, mivel afelől konszenzus van, és a történelmi példák is azt mutatják, hogy az ilyen meghiúsult gyilkossági kísérletek növelik a célponttá vált politikusok választási esélyeit. A trend azóta is folytatódik, csütörtökön délben már 64 900 dollár környékén folyik a legnépszerűbb kriptovaluta kereskedése, miközben a legtöbb kriptoeszköz is lendületesen megindult felfelé.