Trump: Európa sem ússza meg a vámháborút – ez vár Leyenre, vagy az utódjára

„Az Európai Unió rosszul bánik az Egyesült Államokkal” – jelentette ki Donald Trump a Bloombergnek adott interjújában. Szerinte az Egyesült Államok milliószámra veszi az európai autókat, míg az öreg kontinensen nem látni amerikai járműveket. A republikánus elnökjelölt úgy véli, hogy az autókhoz hasonlóan az EU nem importálja az amerikai mezőgazdasági termékeket sem.

Trump szerint csökkenteni kell az Egyesült Államok kereskedelmi hiányát / Fotó: AFP

A republikánus elnökjelölt nyilatkozataira és megválasztási esélyeire különös figyelem irányul Európában azért is, mert a most felállt új Európai Parlamentnek csütörtökön kell szavaznia az Európai Bizottság elnökéről. A poszt újrainduló birtokosát, Ursula von der Leyent gyakran érte az a kritika, hogy az EU túlságosan engedékeny az amerikai politikai szándékokkal szemben. Akár von der Leyen, akár más lesz az EU fő végrehajtó testületének feje, Trump győzelme esetén fokozódó gazdasági nyomásra számíthat, miközben Trumptól azt várják: az ukrajnai háború terheit is az európai partner felé terelné.

Miközben még hónapok vannak vissza az amerikai választásokig, és győztest hirdetni korai, a transzatlanti feszültség máris tapintható. Amikor az EP a bizottsági elnökről szavaz, a képviselőknek azt is mérlegelniük kell, a jelölt alkalmas-e arra, hogy az európai érdekeket képviselje akár az amerikaiakkal szemben is.

Trump szerint Biden elfuserálta az amerikaiak európai politikáját is

Az üzletember-politikus bírálta Joe Biden demokrata elnököt – aki jelen állás szerint újra indul a posztért –, amiért nem csökkentette a külkereskedelmi hiányt az Európai Unióval szemben. A korábbi elnök már többször jelezte: nyomást fog gyakorolni a partnerországokra, hogy csökkentsék saját vámtarifáikat, és nyissák meg piacaikat az amerikai export előtt. Kínán túl Trump általános alapvámokat javasolt a legtöbb külföldi termékre:

tavaly 10 százalékot említett lehetséges mértékként.

Az interjúban ugyan nem nevezte meg, hogy mekkora sápot tervez kivetni, de szavai alapján Európa sem ússza meg a vámháborút. Trumpnak több lehetősége is van, például fenyegetőzhet a hatáskörébe tartozó vámemelésekkel, amíg nem történik megegyezés. Elnökként az autóimportra kivetett, akár 25 százalékos kiegészítő vámok tervét használta fel arra, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse Japánt és az európai országokat.