A Donald Trump elleni merénylet kapcsán megszólaltak az amerikai üzleti világ nagyágyúi is

A merényletet követően szombaton, késő este, illetve vasárnap a politikai vezetők mellett az amerikai üzleti élet kiválóságai is lélekben Trump mellé álltak – írja a Yahoo Finance.

Ez az éjszaka nagyon nehéz nemzetünk számára – posztolta ki Pat Gelsinger, az Intel vezére / Fotó: Anadolu via AFP

„Imádkozom Trump elnök gyors felépüléséért” – írta Tim Cook, az Apple vezérigazgatója, hozzátéve: „Határozottan elítélem ezt az erőszakot.”

„Ez egyszerűen szörnyű” – írta Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója. Jassy elődje, Jeff Bezos hozzátette, hogy „korábbi elnökünk hatalmas méltóságot és bátorságot tanúsított ma este.”

„Imádkozom Trump elnök gyors felépüléséért” – írta a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg. „A politikai erőszak aláássa a demokráciát, és mindig elítélendő.”

Hasonlóan nyilatkozott a Microsoft, az Airbnb, az Alphabet vezérigazgatója és mások is.

Nagyon nehéz ez az éjszaka nemzetünk számára

– tette hozzá Pat Gelsinger, az Intel első embere.

Néhány új támogató is jelentkezett Donald Trump táborába

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója alig 30 perccel a lövöldözés után azt írta az X-en: „Teljes mértékben támogatom Trump elnököt, és remélem, hogy gyorsan felépül.”

Később, az éjszaka folyamán J. D. Vance, a Trump által választott alelnökjelöltet mögé is odaállt a Tesla vezére. Közben több posztban is a titkosszolgálatot ostorozta.

Musk támogatása nem feltétlenül meglepetés. Régóta bókolt Trumpnak, és rendszeresen kritikusan nyilatkozik Bidenről. Sőt, a The Wall Street Journal szerint havonta többször is tárgyal Trumppal különböző témákról, illetve a Bloomberg még a merénylet előtt megírta, hogy Musk adományt juttatott el Trump kampányának.

Trump mellett egy másik első vonalbeli üzletember is kiállt, aki nem más, mint a Pershing Square vezérigazgatója, Bill Ackman. Muskhoz hasonlóan Ackman is régóta kritikusan viszonyul Bidenhez, és támogatja Trumpot, a mostani posztjában megjegyezte, hogy