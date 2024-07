Fókuszba kerül az amerikai pénzügyi szektor

Bár az elmúlt 12 hónapban az SPDR Financial ETF-je (tőzsdén kereskedett alapja) mintegy 23 százalékos teljesítményt mutatott fel, ez a hozam eltörpülni látszik sok technológiai részvény szárnyalásához képest. Pedig ez a teljesítmény az alacsonyabb bétájú, kevésbé kockázatos piaci részben kiemelkedő eredménynek számít. Ám

a piacon most eluralkodni látszik a „greed”, azaz a vásárlók nagyon gyorsan, sokat szeretnének keresni.

Érdemes azonban most a higgadtabb befektetőknek madártávlatból egy rövid pillantást vetniük a szektorra.



Először is azt kell leszögezni, hogy az amerikai pénzügyi szektorról lehetetlen olyan összefoglalót írni, mint ha Európa valamennyi országának gazdaságát kellene távirati stílusban értékelni. Nem meglepő, ha heterogénen reagálnak a különböző bankok, biztosítók, kártyatársaságok, pénzügyi közvetítők, fintech vállalatok a pénzügyi, befektetési környezet megváltozására, hiszen üzleti modelljeik alapvetően eltérnek. Ezért is túl általánosak az olyan kijelentések, hogy

a Trump-győzelem segíti majd a pénzügyi részvényeket,

vagy hogy

a kamatcsökkentés visszafogja a szektor nyereségességét.

A rendkívül szerteágazó tevékenységet végző szektortagok estében viszont célravezető lehet egy-egy olyan mozgatórugót kiemelni, amely hatással lehet rövid vagy középtávon az árfolyamokra.

Stresszteszten túl

A bankok esetében idén egy ilyen motívum az amerikai stresszteszt volt, melynek eredményét a múlt héten hozták nyilvánosságra. Nem volt meglepetés, hogy a vizsgált piaci szereplők, a 31 nagy bank egy nagy válságot is külső segítség nélkül átvészelnének. Most

a legtöbben a várt mutatók dupláját is hozták a tőkekövetelményeket tekintve.

A jutalom a részvényesek számára nem is marad el – ilyenkor szokásos módon már múlt pénteken több nagy bank is nyilvánosságra hozta, hogy mennyivel emeli majd az osztalékát, vagy módosítja a részvény-visszavásárlási programját. Például a JP Morgan részvényenként 1,25 dollárra emelte az osztalékát az eddigi 1,15 dollárról, és az igazgatósága egy 30 milliárd dollár értékű, új részvény-visszavásárlási programot is jóváhagyott. De hasonló bejelentéseket tett a Bank of America, a Citigroup, a Morgan Stanley és a Goldman Sachs is. A megemelt osztalék elméletben nem kellene hogy hatással legyen az árfolyamra. Modigliani és Miller klasszikus, de sokak által vitatott tétele szerint a vállalat értéke független a tőkestruktúrájától. Mégis, a mai felhevült piacon a fenti bejelentéscsokor a részvényfelaprózáshoz hasonló hatással járhat.