Újabb nap, újabb történelmi csúcs a BÉT-en

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 193,44 pontos, 0,27 százalékos emelkedéssel, 72 288,23 pontos történelmi csúccsal zárt hétfőn meglehetősen alacsony, 8,7 milliárd forintos forgalom mellett.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A blue csipek közül az OTP árfolyama 0,38 százalékkal, 18255 forintra gyengült, a bankpapírokkal ötmilliárd forintos értékben kereskedtek. A Telekom papírja szintén 3,8 százalékkal lettek olcsóbbak, 333 millió forintos forgalom mellett 1040 forinton zártak.

A Mol árfolyama 0,76 százalékkal, 2900 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalom mellett. A Richter papírjai 1,15 százalékkal drágultak, 1,1 milliárd forintos forgalom mellett 9690 forinton zártak.

Jó volt a hangulat az európai tőzsdéken is, nyereséggel zártak a főbb index, és a kereskedési nap felénél ugyanez volt igaz New Yorkban is, csak az S&P 500 index volt minimális pirosban.