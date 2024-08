A kriptopiac jövője a szabályozáson múlik – Exkluzív interjú a Binance globális marketingvezetőjével

Mennyire tekinthető különutasnak a magyar megoldás, amiben a jegybank egymaga látja el a teljes piac felügyeletét?

Azt gondolom, hogy a magyar megközelítés a központi bankok hagyományos szerepköréből indul ki, amelyben hangsúlyos a pénzügyi stabilitás biztosítása és a teljes pénzügyi rendszer felügyelete, ideértve az olyan feltörekvő szektorokat is, mint a kriptodevizáké.

Magyarország nem egyedülálló ezzel a szerepfelfogással Európában,

hiszen a francia, német és a holland szabályozás is hasonló felügyeleti jogköröket biztosít a helyi központi bankoknak.

A Binance teljes mértékben nyitott az MNB-vel történő együttműködésre, készek vagyunk megosztani a központi bankkal a tapasztalatainkat, illetve konkrét információkat is, amelyek segíthetik a céljaik teljesülését. A Binance a világ legnagyobb kriptotőzsdéjeként más uniós tagországokban is szorosan együttműködik a helyi hatóságokkal, köztük nemzetközi bűnüldöző szervekkel, így az Interpollal és az Europollal is kapcsolatban állunk, és segítjük őket a kriptók bevonásával elkövetett csalások és egyéb törvénytelenségek felderítésében.

Az átalakuló szabályozó környezetnek milyen hatása van a kriptotőzsdék felhasználóbázisára?

Azzal, hogy a MiCA világos és egységes jogszabályi környezetet teremt, a kriptodevizák széles körű elfogadásához is hozzájárul. Az egyértelműség a jogszabályok terén a hagyományos piacok befektetőit és az intézményi befektetőket arra ösztönzi, hogy lépjenek be erre a piacra, így a felhasználók köre is tovább bővül ebben a szektorban.

Nagyon fontos fejleménynek tartom, hogy

a MiCA révén több intézményi befektető jelent meg a piacon,

akik éppen a megfelelő szabályozottság miatt döntöttek a részvétel mellett. Az így beáramló tőke nagyobb likviditáshoz és stabilitáshoz vezet a piacon, ami minden felhasználó számára jó hír.

Milyen trendet látnak az ether-ETF-ek indulását követően? Jellemző, hogy inkább ETF-et vesznek egy tőzsdei brókerektől az emberek, mintsem közvetlenül ethert?