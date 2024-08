Turbófokozatba kapcsolt a Ferrari

Magyarországon gyártott akkumulátorok mennek az elektromos Ferrariba Az SK Ont az olasz gyártó az egyik legfontosabb beszállítójának választotta. Ezt Marenellóban, a Podio Ferrari beszállítói találkozóján jelentették be, ahol az SK On egyike annak a nyolc cégnek, amely elismerést kapott. A Ferrari évek óta együttműködik a Magyarországon is több üzemmel rendelkező dél-koreai akkumulátorgyártó céggel.