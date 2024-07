Magyarországon gyártott akkumulátorok mennek az elektromos Ferrariba

A dél-koreai SK On vállalat, amely világszinten az egyik legnagyobb szereplő az akkumulátorgyártók között, kedden bejelentette, hogy díjazták, mint a Ferrari olasz luxussportautó-gyártó egyik legjobb partnerét. Ezt Marenellóban, a Podio Ferrari beszállítói találkozóján jelentették be, ahol az SK On egyike annak a nyolc cégnek, amely elismerést kapott.

Az Sk On akkumulátorai kerülnek a Ferrari elektromos modelljeibe / Fotó: SK On

A Ferrari által minden évben megszervezett eseményen az olasz világmárka csaknem 700 beszállítója és stratégiai partnere vett részt, akiknek fontos szerepük van az olasz gyártó technológiai fejlődésében, valamint versenyképességének javításában és innovativitásának megőrzésében.

Az SK On a beszállítók díját a határozottságáért és a szakmai precizitásáért kapta. A dél-koreai vállalat és a Ferrari partnersége 2019-ig nyúlik vissza. Az SK a Ferrari első elektromos szuperautója, a hálózatról tölthető hibrid SF90 Stradala, illetve a nyitott tetős változat, az SF90 Spider megjelenésekor kezdett akkumulátorcellákat szállítani a marenellóiak számára. Szintén az SK akkumulátorai biztosítják a 2021-ben, illetve 2022-ben piacra dobott 296 GTB és 296 GTS PHEV-k energiaellátását.

A partnerséggel mindkét fél elégedett, ezt az is bizonyítja, hogy idén márciusban a két vállalat meghosszabbította az együttműködését. A megállapodás értelmében folyamatosak lesznek a tapasztalatcserék a felek között, és az új, később piacra kerülő modellek esetében is a koreai cég lesz a lovas emblémás cég beszállítója.

Megtiszteltetés számunkra, hogy megkaptuk ezt az elismerést a Podio Ferrarin. Közösen dolgozunk azon, hogy egyesítsük a két vállalat szakértelmét, és proaktívan támogassuk a Ferrari törekvését, hogy új lehetséges megoldásokat alkossunk a nagy teljesítményű elektromos járművei számára

– nyilatkozta Chung Goopil, az SK On európai értékesítési vezetője.

Az SK On akkumulátorgyártó Magyarországon is jelen van: 2019 óta Komáromban, 2021 óta pedig már Iváncsán is működik üzeme. Így könnyen nagy esély van rá, hogy ha elektromos Ferrarit vásárolunk, abban hazákban gyártott akkumulátor található.