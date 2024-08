MNB Fogyasztói percek – Miben segít a biztosítási termékismertető?

A nyári időszakban különösen sokan utasbiztosítás megkötésével veszik elejét az esetleges káresemény okozta kellemetlenségeknek, mérséklik ezek negatív hatásait. A fogyasztóknak ez esetben érdemes átgondolniuk, hogy

várhatóan milyen kockázatok merülhetnek föl utazásuk során, milyen tevékenységekben kívánnak részt venni, visznek-e magukkal speciális felszerelést. A termékismertető ilyenkor is segítségükre lehet.

Az online felületeken sokféle utasbiztosítási termékkel találkozhatunk, ahol szűrők beállításával egyszerűen listázhatók a termékek. Az egyes kifejezések helyes értelmezésére és a döntésünk meghozatala előtt a biztosításhoz kapcsolódó dokumentumok áttanulmányozására azonban nagyon kell figyelni. Például az, hogy egy utasbiztosítás fedezetet nyújt a magunkkal vitt sportfelszerelésre, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a biztosítás minden káreseményre kiterjed. Fontos a termékismertetőben a legfontosabb biztosított kockázatok áttekintése, amelynek alapján közelebbi képet kaphatunk a fedezett kockázatokról, a teljes körű tájékozódás érdekében azonban a szerződési feltételeket is el kell olvasni és értelmezni.

A Magyar Nemzeti Bank hatósági eljárásaiban ellenőrzi a nem-életbiztosítási termékismertetővel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek betartását,

így annak tartalmát és azt is, hogy a szerződéskötést megelőzően a termékismertetőt átadták-e a fogyasztónak. Az MNB hivatalból indított eljárásaiban is vizsgálja a biztosítóknál, biztosításközvetítőknél a vonatkozó szabályoknak való megfelelést, de lehetőség van fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatása érdekében kérelemmel is fordulni az MNB-hez.