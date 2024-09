Előre árazhatta a piac a durva hiányadatot, mert erős oldalra lendült a forint árfolyama

Irányt keresett a forint a meglepően magas államháztartási hiányadat közlését követő percekben. Az euró-forint 394,9 közeléből 394,4 közelébe süllyedt. A piac nem lehetett túl optimista, mert már a közlés előtti órákban forintgyengülés indult. Igaz, a piac akár a hétvégi miniszterelnöki beszédre is reagálhatott.

Előre beárazták a durva hiányt / Fotó: Shutterstock

Meglepetést keltett a piacon, hogy az elmúlt hónapok kedvező adatai után augusztusban jelentősen felduzzadt a költségvetési hiánya, amely így már a módosított hiánycél 71 százalékán áll.

Izgalmas a technikai kép

Jól kezdte a hetet a forint, amennyiben erősödött hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. Az euró jegyzése 393,80 forintra csökkent 394,50 forintról, míg a dolláré 355,55 forintra 355,90 forintról. Ám

már a hétfői adatközlés előtt elvesztette reggeli frissességét a magyar deviza.

Az euró-forint jegyzése 395 közelébe kúszott. Vagyis, miként pénteken, úgy hétfőn délelőtt is a 394–395 közötti tartományban lévő fontos ellenállást tesztelte a kurzus. Ami azért érdekes, mert a múlt hét közepén még benne volt a pakliban, hogy a szűk sávba szorult forint az erős oldalon törhet ki, ehhez képest most 395 fölött már erőteljes euróvételi és forinteladási jelzést kaphat a piac. Miközben a továbbra is beszűkült Bollinger-szalagok erőteljes árfolyammozgásra utalnak.

Sorjáznak a héten a makroadatok

A héten elsősorban inflációs adatokra fókuszálhatnak a befektetők. A magyar adat már kedden érdekezik. De nagyot dobhat a forinton a szerdán esedékes amerikai inflációs adat is. Annál is inkább, mert küszöbönáll az amerikai kamatcsökkentés. Márpedig ha kivágják a kamatot a dollár alól, akkor gyengülni fog a zöldhasú, s erősödhetnek a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint is.

Komolyan színezheti a képet az EKB kamatdöntése, mert a várakozások szerint ismét a kamatvágás mellett dönthetnek az európai jegybankárok.

Az európai kamatcsökkentés erősítheti a visegrádi devizákat,

így a forintot, a zlotyt és a cseh koronát is, az euróval szemben.