Orbán Viktor váratlan bejelentést tett Matolcsy Györgyről: megvan, ki lehet az új elnöke a Magyar Nemzeti Banknak

Az Erhard-pozíciót úgy írta le, mint egy csúcsminisztert, aki a gazdasági és a költségvetési eszközöket egyszerre tartja kézben, és az új cselekvési programot le tudja vezényelni. A kormányfő ezen a ponton tett bejelentést az új MNB-elnökről.

Ennek az embernek a személye összefügg azzal, hogy a jegybankelnöki szék március 1-jén sajnálatos módon bekövetkező megürülése milyen döntésekre sarkallja a kormányt. Nyilvánvaló, hogy aki odamegy, az nem lehet ez a csúcsminiszter. Az egyik gazdasági csúcsminiszter, a másik pedig jegybankelnök lesz – jelentette be a döntését Orbán Viktor. (Érdemes tudni, hogy a miniszterelnök joga új MNB-elnököt jelölni, a kinevezés pedig a köztársasági elnök feladata – a szerk.)

Sok értelmezőkészség talán nem kell ahhoz, hogy ezeket a mondatokat lefordítsuk. A jelenleg önállóan létező Pénzügyminisztérium és Nemzetgazdasági Minisztérium csúcsminisztériummá formálódik, ennek vezetője tehát „a gazdasági és a költségvetési eszközöket egyszerre tartja majd kézben”. Miután Nagy Mártont már most is gazdasági csúcsminiszterként szokás emlegetni, ezért kézenfekvőnek tűnik, hogy ő lesz az új, az eddigieknél is erősebb Erhard a magyar kormányban.

Amennyiben helyes ez a levezetés, akkor a „másik” alatt Orbán Viktor a jelenlegi Pénzügyminisztert, Varga Mihályt érthette,

akiből jegybankelnök lesz 2025 márciusától ötéves megbízatással, vagyis 2030-ig.

Ha ez valóban így történik, aligha számít meglepetésnek. Varga Mihály neve régóta kering mint esetleges új jegybankelnök, a pénzpiacokat és a nemzetközi gazdaságot biztosan nem érné váratlanul az ő kinevezése. Ahogy egyébként a nemzetgazdasági csúcsminisztérium felállítása se számítana merőben új metódusnak: 2010 és 2018 között, a második, illetve a harmadik Orbán-kormányban már működött úgy az NGM, hogy egyszerre felelt a gazdasági és a költségvetési eszközökért.

Akkoriban önálló Pénzügyminisztérium nem is állt föl. Orbán Viktor friss bejegyzése azt valószínűsíti, hogy erre a modellre állhat majd vissza a kormányzati munkamegosztás.