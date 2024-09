Résen kell lenni, nagyobb elmozdulásra készül az OTP

A BUX index többnapos lejtmenetet követően a 72 ezer pontos szint alatt fordult, és pozitív korrekció indult, meghatározó ellenállás 73 ezer pontnál található. A vezető részvények közül izgalmas lehet az OTP mozgása, a Bollinger-szalagok helyzete nagyobb elmozdulás lehetőségére utal. A Richter és a Magyar Telekom grafikonján nem változtak a lényeges szintek, az utóbbin szintén megjelent egy fontos jelzés. A Mol árfolyama a 2600 forintos szint közelében próbál stabilizálódni egy hosszú esést követően.

Vajon merre indulnak az OTP részvényei? Fotó: Kallus György / Világgazdaság

OTP

Az OTP árfolyamát megtartotta a 18 ezer forintos támasz, majd gyors felpattanással sikerült áttörnie az 50 és a 30 napos mozgóátlagot. Az emelkedést segítette a részvény-visszavásárlási program újraindítása is. A következő meghatározó ellenállási szint 18 770 forintnál húzódik, és az eljövendő időszakban érdemes figyelni, mivel a Bollinger-szalagok beszűkültek, ami nagyobb, trendszerű elmozdulás előszele lehet.

Forrás: Equilor Trader

Richter

A Richter jegyzése többször tesztelte a 176,4 százalékos Fibo-szintet 10 560 forintnál, de nem törte le, így az továbbra is támaszt jelent. Felül 10 750 forintnál alakult ki egy gyengébb ellenállási szint, az MACD indikátor továbbra is lefelé mutat, így nem lehet kizárni egy negatív korrekciós hullám indulását a következő hetekben. A Bollinger-szalagok itt is szűkülnek, erre külön érdemes figyelni.

Forrás: Equilor Trader

Mol

Tovább sodródott lefelé a Mol árfolyama, letörte a 2620 forintos szintet is, és 2600 forint közelében próbál megkapaszkodni. Az RSI indikátor visszatért a túladott tartományból, ezzel rövid távú vételi jelzést adott, de érdemi korrekcióra csak a 2620 forintos szint áttörése esetén számíthatunk. Ha erre nem kerül sor, folytatódhat a csökkenés a 2520 forintos szint irányába.

Forrás: Equilor Trader

Magyar Telekom

Szűk tartományban mozog a Magyar Telekom árfolyama, a meghatározó szintek nem változtak, 1000 forintnál található támasz, melyet az alsó Bollinger-szalag is erősít, míg az első fontosabb ellenállás a 30 napos mozgóátlag 1043 forintnál. Érdemes viszont az MACD indikátorra figyelni, amely éppen vételi jelzést készül adni.