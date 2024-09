A Schaefflert is elérte az elbocsátási hullám

Közel 4 százalékkal, 4,56 euróra drágultak pénteken a német Schaeffler – az elmúlt fél évben közel 30 százalékkal leértékelődött – részvényei, bár az emelkedést kiváltó hír valószínűleg ezúttal sem arat osztatlan sikert.

Itt dől el minden, a Schaeffler herzogenaurachi központja / Fotó: AFP

A Schaeffler is leépít, ha nem is annyira, mint a ZF

Létszámleépítést jelentett be ugyanis a főként autóipari beszállítói, de amellett más ipari tevékenységet is folytató, hazánkban is aktív cég, melynek frankfurti tőzsdén jegyzett papírjait most az éppen várható megtakarítások tették vonzóbbá.

A szintén német ZF és a francia Forvia után tehát újabb áldozata van az autóipari beszállítói szektoron végigsöprő elbocsátási hullámnak, noha Klaus Rosenfeld, a Schaeffler vezérigazgatója a Wirtschaftswochénak pénteken elárulta, hogy a Schaeffler leépítése nem lesz öt számjegyű, azaz jóval kisebb mértékű lesz, mint a ZF-é, ahol 14 ezer munkahelyet szüntetnek meg.

Rosenfeld szerint a Schaefflernél a Vitescóval október 1-én megvalósuló fúzió miatt lesz szükség kevesebb munkavállalóra.

Nincs szükségünk két központra. Bizonyos munkakörökre dupla létszámmal rendelkezünk

– mondta Rosenfeld a lapnak.

A vezérigazgató azonban pontos számokat még nem tudott mondani, mert – mint kifejtette –, még nem térképezték fel teljesen az egyesülő vállalat piaci környezetét. Ráadásul a két cég integrálása folyamán később még további felmondásokra is sor kerülhet.

A Schaeffler vezetői korábban jelezték, hogy a Vitescóval való fúzió évente mintegy 600 millió eurós megtakarítást eredményez, amelynek nagy része azonban nem a személyi állomány leépítéséből adódna. A két vállalatnak együttesen mintegy 120 ezer alkalmazottja van.

Rosenfeld dinamikus növekedésre számít az egyesült vállalat elektromos mobilitási üzletágában, és hangsúlyozta, hogy az e-mobilitásra való áttérés továbbra is napirenden van, az autógyártók nem fordulnak el az e-autóktól.

„Nem látom, hogy a partnereink új generációs belsőégésű motorokat fejlesztenének ki”

– fűzte hozzá.

Kínában szorongatják a Schaeffler ipari üzletágát

A topmenedzser ugyanakkor alacsonyabb nyereségre számít a vállalat ipari üzletágában.