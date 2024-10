Compliance: drága lehet a lecke a vállalatoknak

Kossa György, a Debreceni Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke úgy véli, a mostani bonyolult, válságokkal teli világban egy egyetemnek is kiemelten fontos compliance-rendszert működtetnie. Manapság a szervezeteknek, vállalatoknak szerteágazó jogszabályi megfeleléssel kell lépést tartaniuk, ami számos kockázattal jár. Ez lehet jogi, személy-, szervezeti, hatósági compliance-kockázat, hírnévrontás vagy akár reputációs veszteség is. Ugyanakkor az egyetemnek mint felsőoktatási szereplőnek az is feladata, hogy részt vállaljon compliance-szakemberek képzésében, akik iránt az érdeklődés az elmúlt időszakban nagymértékben emelkedett, mind a vállalatok, mind a szervezetek, mind a hatóságok részéről. A növekvő igényre már a hazai felsőoktatás szereplői is reagáltak: több intézmény mellett a Debreceni Egyetemen is elérhető compliance- (megfelelési) szakjogász és compliance- (megfelelési) jogi szakokleveles szakemberképzés. Itt a compliance-szakjogász szak mellett van olyan képzés is, ahol a meglévő más – például közgazdász – képzettség mellé lehet jogi szakokleveles képzettséget szerezni. Tapasztalatok szerint többen vannak olyanok, akik a compliance területén kevesebb ismerettel rendelkeznek.

A compliance-konferencia egyik szolgálata a compliance-kultúra megismertetése, továbbvitele volt és lesz. Ebből a megfontolásból – az elnök közlése szerint – most azon is gondolkodnak, hogy legalább egy kollokvium erejéig bizonyos szakterületeken bevezessék a compliance ismertetésére szolgáló tantárgyat. Ezt az indokolhatja, hogy a hallgatók a későbbiekben vezetőként mindenképpen szembesülni fognak a jogszabályoknak megfelelő működés kihívásaival, és a compliance-kultúrát birtokolva rugalmasabban tudjanak alkalmazkodni a kor kihívásaihoz – vélte az elnök.