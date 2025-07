Kína a mesterségesintelligencia-verseny élére állna – globális tudáscserét sürget Peking

Li Csiang kínai miniszterelnök arra tett javaslatot, hogy hozzanak létre egy olyan szervezetet, amely a mesterséges intelligencia területén előmozdítja a globális együttműködéseket, egyúttal felszólította az országokat, hogy koordinálják a gyorsan fejlődő technológia fejlesztését és biztonságát.

Li Csiang kínai miniszterelnök / Fotó: Agatha Cantrill / AFP

A kínai kormányfő szerdán, a sanghaji éves Mesterséges Intelligencia Konferencia megnyitóján az MI-t a növekedés új motorjának nevezte, ám hozzátette, hogy a szabályozás jelenleg, és nagyobb koordinációra van szükség az országok között egy globálisan elismert keretrendszer kialakítása érdekében – írta a Reuters.

A háromnapos rendezvényen az iparág vezetői és a politikai döntéshozók találkoznak egymással egy olyan időszakban, amikor a világ két legnagyobb gazdasága, Kína és az Amerikai Egyesült Államok között egyre élesebbé válik a technológiai verseny, és a mesterséges intelligencia kulcsfontosságú csatatérré válik.

„A mesterséges intelligencia globális irányítása összességében még mindig széttagolt. Az országok között nagy különbségek vannak, különösen olyan területeken, mint a szabályozási koncepciók és az intézményi szabályok. Erősítenünk kell a koordinációt, hogy minél hamarabb kialakítsunk egy széles körű konszenzuson alapuló globális mesterséges intelligencia irányítási keretrendszert” – fejtette ki Li Csiang.

Donald Trump a közelmúltban exportkorlátozásokat vezetett be a Kínába irányuló fejlett technológiákra, beleértve az Nvidia és más cégek által gyártott legkorszerűbb mesterségesintelligencia-csipeket, arra hivatkozva, hogy a technológia javíthatja Kína katonai képességeit. A korlátozások ellenére Kína továbbra is jelentős áttöréseket ért el a mesterséges intelligencia területén, ami az amerikai tisztviselők figyelmét is felkeltette.

Li beszédében nem említette az Egyesült Államokat, azonban figyelmeztetett arra, hogy a mesterséges intelligencia néhány ország és vállalat kizárólagos játékává válhat, hozzátéve, hogy a kihívások között szerepel a mesterségesintelligencia-csipek elégtelen ellátása és a tehetségek cseréjének korlátozása.