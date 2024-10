Lelombozta a befektetőket a Delta Technologies

A BÉT-en jegyzett technológiai cég növekedési lendülete némileg alábbhagyott üzleti éve második felében, bár éves szinten még így is jelentős bővülésről számolhatott be a menedzsment. A Delta Technologies vezetői az összességében a vártnál lényegesen jobb számok dacára nem módosítják a folyó évre szóló várakozásaikat, és az osztalékfizetést is mellőznék.