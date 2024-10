Oszlik a pánik, visszatért a 400 forintos szint alá az euró

Miután a Wall Streeten a közel-keleti háború és az amerikai külkereskedelem megbénításával fenyegető kikötői sztrájk dacára, ha minimálisan is, de mégis emelkedéssel zárt szerdán a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq, valamint a japán Nikkei is közel 2 százalékkal lőtt ki csütörtökön, és a forint is korrigál, a pesti börze pedig csekély mértékű erősödéssel indította a napot.

Felfelé indult a forint és a BUX is / Fotó: Shutterstock

A BUX 0,2 százalékkal, 73 189 pontra nőtt a kora reggeli kereskedésben.

A hazai blue chipek közül – a szerdán 3,6 százalékkal gyengült – Richter 0,7 százalékkal, 10 900 forintra, az OTP 0,2 százalékkal, 18 495 forintra drágult.

A Magyar Telekom árfolyama viszont 0,4 százalékkal, 1034 forintra, míg a Molé 0,3 százalékkal, 2630 forintra süllyedt.

Az euró is visszatért a 400 forintos szint alá, reggel 9 után 399,4 forinton állt a bankközi devizapiacon.

Az UBS elemzői szerint a részvénypiacokat továbbra is a közel-keleti feszültségek, a vegyes gazdasági adatok és az amerikai választási kampány hírei mozgatják. A volatilitási indexek közelmúltbeli emelkedése is a bizonytalanság fokozódását mutatja.