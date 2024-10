Tesla: csak a szokásos – Musk a közönségnek játszott, a végeredmény lesújtó volt

Ennek időpontját a határidőkbe rendszerint belebukó Musk többszöri módosítás után 2027 előttre tette. Azaz addig beindíthatja a tömeggyártást, szerinte addigra a hatóságok is teljesíteni tudják majd az engedélyezéssel kapcsolatot feladataikat, s az alacsony, csillogó kétüléses robotaxik felvehetik első, fizetős fuvarjaikat.

A Tesla robotaxijának sorozatgyártására még két-három évet biztosan várni kell, ha nem többet / Fotó: Tesla Press

Arról nem árult el részleteket, hogy hol fogják gyártani az autókat, de az árukat 30 ezer dollár környékére lőtte be, ami átszámítva most 11 millió forintnak felel meg, de ahogy megy előre az idő, annál több lesz: dollárban és forintban egyaránt.

Paul Miller, a Forrester elemzője a CNBC-nek elmondta, kétli, hogy a 30 ezer dolláros Cybercab egyhamar kijön.

Még a Teslának is rendkívül nehéz lesz ilyen áron egy új járművet kihozni ilyen rövid időhatáron belül

– hangsúlyozta Miller, hozzátéve, hogy a méretgazdaságossági előnyök végső soron lehetővé tehetik a költségek 30 ezer dollár közelébe szorítását, de külső támogatások, azaz adókedvezmények nélkül nem tűnik hihetőnek, hogy ebben az évtizedben akár csak megközelítőleg is ilyen áron a piacra dobják a Cybercabet.

Az pedig jelenleg elég utópisztikus, hogy magánszemélyek saját célra vásároljanak ilyen autókat.

Musk a szintén most bemutatott önvezető, elektromos Robovant is bejelentette, amely akár húsz embert is képes kényelmesen elszállítani, illetve az ülések kiszerelésével áruszállításra is alkalmas. Szerinte kisebb csapatok, közösségek városon belüli szállítására ideális lehet ez a jármű.

Az elemzők víziók helyett konkrétumokat szerettek volna látni

Ezért sem voltak túl lelkesek az elemzők, akik sokkal inkább arra lettek volna kíváncsiak, hogy a Full Self-Driving (FSD), azaz a teljes önvezető technológia mikorra lesz elérhető az amerikai autósok számára, mert ebből az extra kényelmi szolgáltatásból jóval több pénz folyhat be, és fix bevételi forrásként számíthatna rá a Tesla.

Musk e téren nem volt bőbeszédű, annyit elárult, hogy a várakozásai szerint a Tesla jövőre Texasban és Kaliforniában már „felügyelet nélküli FSD-t” fog működtetni a vállalat Model 3 és Model Y elektromos járműveiben. Jelenleg a szolgáltatás elérhető ugyan, de folyamatos felügyeletet igényel a sofőr részéről, magyarán félautomata.