Új kedvenc burgere van Amerikának, tarol a Chili's boszorkányfőzete is (chili's-burger-amerika)

A lánc havonként változó összetételű, 6 dolláros margarita-koktéljai szintén elvarázsolják az embereket, különösen az októberi „Witches Brew” (boszorkányfőzet) – emelte ki a vezérigazgató. Az új, 10 dolláros Don Julio tequila alapú margarita pedig a felső kategóriás fogyasztók körében rendkívül attraktív.

A Chili's nagy népszerűségét igazolja az utcai gyalogosforgalmat a mesterséges intelligencia segítségével mérő Placer.ai nevű cég jelentése is.

Azzal, hogy a Chili's megfizethető áron kínál kiváló minőségű ételeket, a mindenki által elérhető láncként stabilizálta a pozícióját a gyorséttermek világában

– írták.

A Chili's sikere szöges ellentétben áll néhány riválisa kudarcával, például a TGI Fridayséval. Ez a lánc a múlt héten váratlanul 50 helyet zárt be az Egyesült Államokban, mivel a hírek szerint csődhelyzet fenyegeti. Eközben a McDonald's az 5 dolláros étkezési akciójával próbál kikeveredni az E. coli-fertőzés okozta mizériából.

A Brinker International a világ egyik vezető éttermi láncává vált

A Brinker International a világ egyik vezető éttermi vállalata, a Chili's, a Grill & Bar, a Maggiano's Little Italy és az It's Just Wings online márka tulajdonosa. A texasi Dallasban Norman Brinker

alapította 1975-ben

és 1990-ben lépett a New York-i tőzsdére,

jelenleg 29 országban 1600 étterme van.

A társaság a harmadik negyedévben a piac bevételi várakozásait meghaladó eredményekről számolt be, árbevétele az előző év azonos időszakához mérten 12,5 százalékkal, 1,14 milliárd dollárra nőtt. A vállalat egész évre vonatkozó 4,73 milliárd dolláros bevételi előrejelzése 2,3 százalékkal meghaladja az elemzői becsléseket. A részvényenkénti 0,95 dolláros tisztított nyereség pedig 38,6 százalékkal szárnyalta túl az elemzői konszenzust.