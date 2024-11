Nincs súlykorlátozás: a Novo Nordisk páciensei fogynak, profitja meg egyre hízik

A piac nagy elvárásokat támaszt a Novo Nordiskkal szemben, amely eminensként rendre hozza is a kötelezőt. Így történt a harmadik negyedévben is, amelyben a fogyasztószereivel pillanatok alatt világhírűvé vált dán gyógyszeripari vállalat túl is teljesítette a várakozásokat, amit a Wegovy súlycsökkentő termékének minden felülmúló eladásainak köszönhet.

A Novo Nordisk ma sem bírja gyártókapacitásaival kielégíteni a fogyasztói igényeket / Fotó: Carsten Snejbjerg

A kulcsterméknek számító Wegovy értékesítéséből 2,5 milliárd dolláros bevétel folyt be, 8,8 százalékkal több, mint amire az LSEG elemzői számítottak, s 48 százalékkal több, mint a megelőző negyedévben. A dánok erre alapozva megerősítették piacvezető helyzetüket fő riválisukkal, az amerikai Eli Lillyvel szemben.

Kilőtt a Novo Nordisk részvényárfolyama

A kedvező hírekre a Novo Nordisk koppenhágai tőzsdén jegyzett részvényárfolyama 7,6 százalékkal katapultált, megerősítve a társaság első helyezését a legértékesebb európai tőzsdecégek rangsorában. A Novo Nordisk tavaly előzte meg a luxusipar világelsőjének számító francia LVMH-t, s jelenleg 527 milliárd dollárt érhet, de június közepe táján állt már 640 milliárd dolláron is a befektetői lelkesedésnek köszönhetően.

Egyes elemzők szerint hatékony súlycsökkentő hatóanyagaik révén a dán vállalat piaci kapitalizációja a 2030-as évek elejére elérheti az 1500 milliárd dollár is. A Novo Nordisk az idei üzleti évére vonatkozóan közölte, hogy optimális esetben mind a bevétele, mint az üzemi nyeresége 27 százalékkal növekedhet.

A Novo Nordisk üzemi nyeresége a harmadik negyedévben 4,88 milliárd dollár lett, 26 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál és az elemzői konszenzust is 28 millióval meghaladva. Teljes három havi forgalma 21 százalékkal, 10,29 milliárd amerikai dollárra nőtt, ezen a soron viszont a konszenzus 21,4 százalékkal magasabb adatról szólt.

Az eltérésért a szintén fogyasztáscsökkentő hatással bíró, de elsősorban a cukorbetegség kordában tartására javallott Ozempic gyengébb értékesítési adata a ludas. Ezért azonban egyáltalán nem a gyógyszer fogyatkozó népszerűsége, hanem a kereskedőkkel kialkudott mennyiségi alapú kedvezmények tavalyi kivezetése miatti bázishatás volt elsősorban okolható.