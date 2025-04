Felfoghatatlan tempóban ég el a leggazdagabbak vagyona: Musk és Zuckerberg is csak foghatja a fejét

Közel 11 ezermilliárd dollárt vesztettek el az amerikai vállalatok a tőzsdén az idén, ebből az elmúlt napokban, a vámháború eszkalációja miatti, átfogó tőkepiaci pánik 6,6 ezermilliárdot vállalt magára, a legnagyobbat pedig – már csak méretükből adódóan is – a legnagyobbak, köztük Elon Musk Teslája, bukták a pánikon.

Elon Musk vagyona 180 milliárd dollárral csökkent az idén / Fotó: NurPhoto via AFP

Egymással karöltve esnek a tech szektor legnagyobbjai

A világ jelenlegi legnagyobb vállalata, az Apple március elején még 3,63 ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezett, ebből bő egy hónap alatt 800 milliárd dollár párolgott el a részvények szakadása nyomán – az elmúlt mindössze egy hétben 400 milliárd dollárral, azaz kétévnyi magyar GDP-vel megegyező összeggel csökkent a cég értéke a részvények közel 17 százalékos értékvesztése nyomán. Az Apple-t elsősorban ellátásilánc-költségeinek drasztikus megemelésén keresztül érintik a vámok.

A világ második legértékesebb cége, a Microsoft

3,3 ezermilliárd dolláros értékeltséggel kezdte az évet,

jelenleg viszont már csak 2,7 ezermilliárd dollárt ér.

Az informatikai vállalat részvényei az elmúlt napokban az Apple-nél jelentősen kisebb mértékben, mindössze 8 százalékkal estek, a vámok ugyanis nem érintik akkora mértékben, mint versenytársát – a cég árfolyama ugyanakkor már az év eleje óta egyértelműen lefelé trendelt.

Az elmúlt napok egyik legnagyobb vesztese viszont az Nvidia, melynek részvényei 22 százalékot estek március közepe óta, ennek nagyobb része, 15 százaléknyi értékvesztés pedig az elmúlt egy hétben történt.

Az Nvidia, mely nemrég egy ideig a világ legértékesebb cégeként is tündökölt,

3,62 ezermilliárd dolláron állított be történelmi értékeltségi csúcsát, onnan viszont 1300 milliárd dollárt szakadt értéke

három hónap alatt. A vállalat értéke március közepe óta 700 milliárd dollárral csökkent, nem meglepő módon: az AI-forradalom legfontosabb alakja ugyanis több fronton is nagyban függ a vámok által kivételesen erősen sújtott Kínától, mely már egyébként válaszolt is az amerikai támadásra, két tűz közé szorítva ezzel Jensen Huang cégét. A vállalat alapítója egyébként személyesen is megszenvedi a papírok mélyrepülését: személyes vagyona pár nap alatt 97 milliárd dollárról 83 milliárdra apadt a Bloomberg milliárdosindexe szerint.