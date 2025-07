Teljesítmény extrém hőségben is – új korszakot hoz az Alteo fejlesztése

Az Alteo-Therm Kft. sikeresen lezárta azt a 434 millió forintos beruházást, amelynek során a tiszaújvárosi telephelyén található, korábbi 3,2 megawattos Wartsila 220 SG típusú gázmotorját egy korszerű, felújított Jenbacher J620-as típusúra cserélte – jelentette be a cég anyavállalata, az Alteo a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Lezárta újabb beruházását az Alteo / Fotó: Vémi Zoltán

A projekt keretében nem csupán a gázmotort cserélték le, hanem a segédüzemi rendszerek gépészeti, villamos és irányítástechnikai korszerűsítését is elvégezték. A beruházás részeként többek között egy új tálcáshűtő-egységet is telepítettek, amely révén az gázmotor az extrém meleg nyári napokon is teljesítménykorlátozás nélkül rendelkezésre áll majd.

A beruházás eredményeként jelentősen javult a tiszaújvárosi fűtőerőmű hatásfoka, miközben a beépített kompakt berendezések könnyebb kezelhetőséget biztosítanak.

A modernizációnak köszönhetően várhatóan csökkennek a karbantartási költségek is, mivel az új Jenbacher gázmotorhoz könnyebben beszerezhető alkatrészek állnak rendelkezésre. Az új gázmotor nemcsak üzembiztosabb konstrukció, de szabályozási tulajdonságai is kedvezőbbek. Jobb terhelési gradiense miatt a rendszer szabályozási képességei is javultak, ami előnyt jelent az Alteo szabályozási központja számára a rendszer-kiegyenlítő szolgáltatások során. Az Alteo a fejlesztéssel tovább erősíti fenntartható és hatékony energetikai portfólióját, amely hozzájárul a vállalat hosszú távú stratégiájához és környezetbarát működéséhez.