Aranykohót indít az Alteo Kistarcsán – interjú Simon Anitával

Ahogyan az energetikai területén tette, úgy növekedne és erősödik most a hazai hulladékgazdálkodásban az Alteo Nyrt. organikus fejlődésen és akvizíciókon keresztül. A Világgazdaságnak a társaság fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese, Simon Anita nyilatkozott.

Simon Anita: az Alteo idővel hulladékpiaci adatbázist hozna létre / Fotó: Vémi Zoltán

Milyen előzményekkel és miért fogott bele az Alteo a hulladékgazdálkodásba?

A hulladékgazdálkodási tevékenységünket 2019-ben indítottuk, leginkább azért, mert már a 2015-ös években látni lehetett, hogy a terület ugyanolyan átalakulás, bővülés előtt áll, mint az energetika, amely az Alteo fő profilja volt az alapítása óta. Komoly igény is volt a hazai hulladékipar átalakulására, mert a korábbi működési forma már nem volt fenntartható.

Az Alteo a hulladékgazdálkodásban is ugyanolyan komoly szakmai műhelyt kíván létrehozni, amilyennel az energetikában már rendelkezik.

De a piacra való belépésnek volt egy közvetlen kiváltó oka is: a társaság megvásárolta az ország második legnagyobb biogázerőművét, amelyet évi 60 ezer tonna szerves hulladékkal kell ellátni. Ennek biztosításához ki kellett építeni a saját csatornáinkat, és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében azt is megszervezni, hogy a felhasznált élelmiszeripari, illetve mezőgazdasági melléktermékek a lehető legrövidebb távolságról érkezzenek. Kizárólag emberi fogyasztásra alkalmatlan, illetve olyan alapanyagot használunk, amely más gyártó számára használhatatlan, azaz nélkülünk szemétként végezné. Biogázerőműveinkben hasznosítva azonban villamos energiát termelünk vele, ráadásul ezen erőműveink közel százszázalékos kihasználtsággal működnek, részt tudunk venni velük a rendszerszintű szabályozásában is. Működésük hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátásunk csökkentéséhez is. Összességében tehát a körforgásos gazdálkodás egyik hazai jó példáját szolgáltatják.

Hogyan lépett be az Alteo a szervetlen hulladékok piacára?

A társaság 2022-ben komoly piackutatás után – és már annak ismeretében, hogy a következő évben elindul a magyarországi koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer – megvásárolta a családi vállalkozásként működő FE-Group Invest Zrt. többségi hányadát. Részesedésünket később száz százalékra növeltünk a cégben. A FE-Group döntően elektronikai hulladékok, kisebb részben csomagolóanyagok gyűjtésével és feldolgozásával foglalkozik. Megvásárlásakor szempont volt, hogy az Alteo energetikai tevékenysége során olyan hulladékanyagok keletkeznek, amelyeket a FE-Group újra tud hasznosítani. Ettől kezdve már más vállalatoknak is képesek voltunk a nálunk működőhöz hasonló komplex hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat nyújtani. Kezdetben leginkább abban láttuk a fantáziát, hogy a hulladékból kinyerhetjük az értékes alkotóelemeiket, például a nemesfémeket és a ritkaföldfémeket, hisz ezek eladása hosszú távon is hozzájárul profittermelő képességünkhöz. A FE-Groupot úgy vásároltuk meg, hogy azonnal fel is készítettük a koncessziós rendszer 2023 július 1-jei indulására.