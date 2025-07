Egyre érdekesebben fest a Walmart

Némileg kevesebb szó esik az utóbbi időszakban a defenzívebb részvényekről, miután a részvénypiacok remek formában vannak, és a korábbi csúcsaikra is visszakapaszkodtak az amerikai indexek. A javuló tőkepiaci klíma ráadásul akár a második fél évben is fennmaradhat, a technológiai részvények, valamint a mesterségesintelligencia- (MI) forradalom pedig domináns sztorik maradhatnak. A defenzívebb részvények között azonban így is lehet találni érdekeseket, az amerikai papírok közül pedig talán a Walmart számít az egyik legnagyobbnak, ahol a technikai képre pillantva is sok érdekesség látható.

Érdekes vétel lehet a Walmart részvénye / Fotó: MDV Edwards / Shutterstock

Felülteljesítés után is érdekes vétel lehet a Walmart

Először is kiemelhető, hogy ebben a turbulensebb és változékony környezetben az elmúlt egy évet nézve a Walmart 37 százalékot tudott erősödni, vagyis abszolút felülteljesítőnek számít, mivel az S&P 500 csak 12 százalékot javult. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor már kevésbé volt erős a Walmart, még február közepén sikerült új csúcsra kimennie az árfolyamnak,

de az általános piaci turbulencia mellett korrekció vette kezdetét a korábbi nagy menetelés után.

Ez alapvetően azért érthető valamelyest, így nagyjából 5 hónapja tartó oldalazás azonosítható, de szűkebb értelemben is április közepe óta 94–100 dollár között mozog a papír.

Láthatóan tehát erős támaszokra lelt a papír 94 dollárnál, amit hamarosan a 200 napos mozgóátlag is dupla támasszá erősíthet, jelenleg 92 dollárnál van ez a szint. Április elején egyébként erről a szintről tudott fordulni a papír, rövid távon így már erős technikai támaszok közelében jár tehát a Walmart.

A túlvettség viszont értelemszerűen megszűnt már,

a heti grafikonon pedig az MACD hamarosan egy vételi szignál felé közelíthet. Látható tehát, hogy a korábbi nagy menetelés után már jobban fest a technikai kép, miközben az elemzők továbbra is optimisták. A következő években enyhe növekedés várható a bevételek és a profitok terén, de még így is 110 dollárnál található a Bloomberg célárkonszenzusa, ami a mostani szinteket 15 százalékkal haladja meg. Kérdés lehet így, hogy a gyorsjelentés hogyan sikerül majd ebben a szezonban, ám ez csak augusztus második felében érkezik.