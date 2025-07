A Netflix 2025 első két negyedévében a várakozásokat felülmúló eredményeket közölt: a második negyedéves bevételek éves szinten 16 százalékkal nőttek, elérve a 11,08 milliárd dollárt, míg a részvényenkénti eredmény 7,19 dollár lett – szintén jobb az elemzői várakozásoknál. A cég éves árbevételi előrejelzését is emelte: most 44,8 és 45,2 milliárd dollár közé várja, az eredeti 43,5–44,5 milliárd dolláros sáv helyett.

Streamelni tudni kell – szárnyal a Netflix: reklám- és technológiai forradalom jellemzi eddig az évet / Fotó: izzuanroslan

A januári globális áremelések után a Netflix tovább erősödött, miközben nem tapasztaltak jelentős lemorzsolódást vagy csomagváltást. A visszatartási arány stabil maradt, és az előfizetői összetételben sem volt elmozdulás. A vállalat már nem közöl negyedéves előfizetőszámokat, a hangsúlyt bevételre és működési eredményre helyezi át.

Áprilisban a Netflix elindította saját fejlesztésű reklámtechnológiai platformját, a Netflix Ad Suite-öt, amelyet azóta világszerte bevezettek. A hirdetők pozitívan reagáltak: a vásárlás egyszerűbbé vált, nőtt az automatizált reklámvásárlások aránya, és a metrikák is kedvezőek.

A hirdetési üzletág idén várhatóan megduplázza éves bevételét,

ami már most meghaladja az év eleji előrejelzéseket.

Erős tartalmi kínálat: globális húzócímek és lokális partnerségek

A második félév tartalmi kínálata kiemelkedően erős: megjelent a Squid Game 3. évada, a Wednesday és a Stranger Things folytatásai, valamint a Happy Gilmore 2 és egy új Tőrbe ejtve film is. 2026-ban folytatódik a bővülés: új filmek érkeznek Greta Gerwigtől (Narnia), Ben Afflecktől (The Rip) és visszatér az Enola Holmes is. A Netflix szerint az egyes címek önmagukban maximum 1 százalékot mozdítanak az össznézettségen, így

a siker záloga a folyamatos és széles körű kínálat.

A cég új típusú partnerséget is kötött: a francia TF1 csatornával együttműködve bővítik a helyi, franciául készülő tartalmak számát. Ez a modell – a Netflix szerint – akár más országokban is megismételhető lehet.

A Netflix egyre aktívabb az élő események piacán: a Canelo vs. Crawford bokszmeccs, a WWE hetente jelentkező műsorai és a karácsonyi NFL dupla mérkőzése (pl. Dallas vs. Washington) mind részei ennek. A vállalat szerint ezek pozitív hatással vannak az előfizetésekre és a márka ismertségére. A technológiai háttér is fejlődik: júliusban két élő eseményt közvetítettek párhuzamosan világszinten. A Netflix aktívan használ generatív mesterséges intelligenciát a látványtervezés és utómunka során.

Az eternauta sorozat egyik jelenetét MI-alapú eszközökkel tízszer gyorsabban készítették el, mint hagyományos módszerekkel

– ez volt az első GenAI-alapú végleges jelenet egy Netflix-produkcióban. A játékpiacon is komoly terveik vannak: a Squid Game: Unleashed és a GTA-val való együttműködés sikere után saját fejlesztések és licencelt címek kombinációját tervezik. A monetizációs modell még nem változik, de a jövőben ez is felmerülhet.