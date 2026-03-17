Túlreagálás vagy figyelmeztetés? – mit üzen a JPMorgan esete

Minden évben van valami, ami kiváltja az ideiglenes pánikot a befektetők körében, és vannak „megmondóemberek”, akik előszeretettel lovagolják meg ezt a hullámot – gyakran nagyobb a füstje, mint a lángja. Jamie Dimon, a JPMorgan elnöke és vezérigazgatója is meg szokta osztani az aggodalmait: tavaly a „csótányokra” figyelmeztetett, aminek egész nagy visszhangja volt, és idén beigazolódni látszik a jogos félelme.

Dimon figyelmeztet, a piac ideges – pánik vagy túlreagálás?

Pánik vagy lehetőség? Mit jeleznek Jamie Dimon figyelmeztetései

A JPMorgant nem kell bemutatni senkinek, a világ egyik legnagyobb bankja mérlegfőösszeg szerint. Ha nem vesszük figyelembe a kínai szereplőket (ICBC, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China), akkor pedig a legnagyobb:

4000 milliárd dollár felett van a bank által kezelt hitelek, befektetések és készpénz összértéke (mérlegfőösszeg). Viszonyításképpen: az OTP mérlegfőösszege kicsivel 132 milliárd dollár felett van a jelenlegi USD/HUF árfolyam mellett.

A bevezetőben egy tavalyi hírre hivatkoztam, amikor is ősszel az amerikai banknak el kellett könyvelnie egy 170 millió dolláros hitelleírást a Tricolor Holdings vállalat „váratlan” csődje miatt. A vezérigazgató arra utalt, hogy nem elszigetelt esetről van szó; a hitelezési lazaság és a shadow banking világában már több hasonló eset volt.

Shadow banking és rejtett kockázatok: valóban közeleg a baj?

Kiemelte az igazgató, hogy a szoftvercégek világában látja a következő „csótányt”, ahol a túlzott tőkeáttétel (magas hitelállomány) nem találkozik a valós cash flow-val. Mostanában lehetett találkozni olyan hírekkel, hogy a nagy hitelezők limitálják a hitelkeret összegét a magánhitelezési piacon, valamint leértékelik a fedezetül kapott eszközöket (marked down). Már csak hab a tortán, hogy az inflációs kockázatok növekedtek az iráni konfliktus, a magas olajárak és a recessziós félelmek (vagy legalábbis az amerikai piac lassulása) miatt, és a hosszú lejáratú amerikai kötvények hozamai sem csökkennek – egyik sem segít most a bajba jutott cégeknek.