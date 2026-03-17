Túlreagálás vagy figyelmeztetés? – mit üzen a JPMorgan esete
Minden évben van valami, ami kiváltja az ideiglenes pánikot a befektetők körében, és vannak „megmondóemberek”, akik előszeretettel lovagolják meg ezt a hullámot – gyakran nagyobb a füstje, mint a lángja. Jamie Dimon, a JPMorgan elnöke és vezérigazgatója is meg szokta osztani az aggodalmait: tavaly a „csótányokra” figyelmeztetett, aminek egész nagy visszhangja volt, és idén beigazolódni látszik a jogos félelme.
Pánik vagy lehetőség? Mit jeleznek Jamie Dimon figyelmeztetései
A JPMorgant nem kell bemutatni senkinek, a világ egyik legnagyobb bankja mérlegfőösszeg szerint. Ha nem vesszük figyelembe a kínai szereplőket (ICBC, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China), akkor pedig a legnagyobb:
A bevezetőben egy tavalyi hírre hivatkoztam, amikor is ősszel az amerikai banknak el kellett könyvelnie egy 170 millió dolláros hitelleírást a Tricolor Holdings vállalat „váratlan” csődje miatt. A vezérigazgató arra utalt, hogy nem elszigetelt esetről van szó; a hitelezési lazaság és a shadow banking világában már több hasonló eset volt.
Shadow banking és rejtett kockázatok: valóban közeleg a baj?
Kiemelte az igazgató, hogy a szoftvercégek világában látja a következő „csótányt”, ahol a túlzott tőkeáttétel (magas hitelállomány) nem találkozik a valós cash flow-val. Mostanában lehetett találkozni olyan hírekkel, hogy a nagy hitelezők limitálják a hitelkeret összegét a magánhitelezési piacon, valamint leértékelik a fedezetül kapott eszközöket (marked down). Már csak hab a tortán, hogy az inflációs kockázatok növekedtek az iráni konfliktus, a magas olajárak és a recessziós félelmek (vagy legalábbis az amerikai piac lassulása) miatt, és a hosszú lejáratú amerikai kötvények hozamai sem csökkennek – egyik sem segít most a bajba jutott cégeknek.
Stabil óriás viharban: mennyire sérülékeny a JPMorgan?
Ettől függetlenül a JPMorgan egy hatalmas, jól strukturált, diverz bevétellel rendelkező bank. A piac képes túlreagálni helyzeteket, véleményem szerint ezt látjuk most is. A negatív szentiment mindenre ráragad, de a történelemben mindig is voltak és lesznek negatív hullámok. Ilyenkor a konzervatív befektetőnek nem a kiugró kockázatot/megtérülést, hanem a stabilabb befektetéseket kell keresnie.
Nem tartom valószínűnek a JPMorgan összeomlását, tekintve, hogy a PCL (private credit lending) állománya nagyjából 50 milliárd dollár a könyveiben, ami a bank bevételeinek csak egy kis részét teszi ki.
Fundamentumok kontra szentiment: mit áraz most a piac?
A jelenlegi túlreagálásnak nagyobb a füstje, mint a lángja.
- A bank fundamentális alapon stabil,
- P/B értékelése 2,3x,
- míg az iparági átlag 1,7x (a 100 milliárd dollár feletti bankok esetében).
Az előretekintő P/E és P/B is kifejezetten attraktív, viszont a bevételek növekedésének ütemében enyhe csökkenés várható (EPS CAGR 5Y).
A Bloombergen publikált elemzői várakozások több mint 60 százaléka vételre ajánlja a papírt, az átlagos célár pedig 348 dollár.
Technikai és fundamentális kép: mit mutatnak a számok?
Technikailag nézve a JPMorgan árfolyama a 2025 eleji csúcs közelében van, ami támaszthatja az árfolyamot. A napi RSI a túladott szint tetején van, valamint a heti is kezd túllendülni a normális kategórián.
A 200 napos mozgóátlag 300 dollár felett van, ami optimizmusra ad okot, valamint a 20 és 50 hetes mozgóátlag is a pénteki záróárfolyam felett helyezkedik el 5–7 százalékkal.
Bankrészvények nyomás alatt – beszállási pont?
Összegezve: a jelenlegi negatív hangok és szentiment jó lehetőségeket teremtenek a tőkepiacon a hosszú távú befektetésekhez. A bankok és biztosítók mindig fognak pénzt keresni. Egy olyan óriás, mint a JPMorgan – diverz portfólióval és jó kilátásokkal – ideális választás lehet még egy konzervatívabb befektetési politikát követő portfólióba is, nemhogy azoknak, akik szeretnek a „zavarosban halászni”.