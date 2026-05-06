Deviza
EUR/HUF360,23 -0,29% USD/HUF306,94 -0,46% GBP/HUF417,19 -0,29% CHF/HUF393,24 -0,35% PLN/HUF84,98 -0,14% RON/HUF68,72 -0,36% CZK/HUF14,79 -0,18% EUR/HUF360,23 -0,29% USD/HUF306,94 -0,46% GBP/HUF417,19 -0,29% CHF/HUF393,24 -0,35% PLN/HUF84,98 -0,14% RON/HUF68,72 -0,36% CZK/HUF14,79 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 449,96 +0,38% MTELEKOM2 498 +0,8% MOL4 238 -1,79% OTP43 340 +1,78% RICHTER12 770 -0,55% OPUS322,5 -2,17% ANY7 440 +1,48% AUTOWALLIS149,5 +1% WABERERS4 580 +3,71% BUMIX9 105,93 +0,51% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 800,14 +1,77% BUX136 449,96 +0,38% MTELEKOM2 498 +0,8% MOL4 238 -1,79% OTP43 340 +1,78% RICHTER12 770 -0,55% OPUS322,5 -2,17% ANY7 440 +1,48% AUTOWALLIS149,5 +1% WABERERS4 580 +3,71% BUMIX9 105,93 +0,51% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 800,14 +1,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ipari robot

Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy

A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dolgoznak részben vagy teljesen robotok az emberek helyett vagy mellett. Ez azonban egy új problémát is felvet: a gyárak egyre több villamosenergiát használnak, amit valahonnan elő kell teremteni. Éppen ezért ma már az okos gyár nem csupán elvont fogalom vagy divatos hívószó, hanem a feldolgozóipar jövője – az energiahatékonyságot pedig már a tervezéskor kiemelt szempontként kell kezelni.
Szerző képe
VG Páholy: Ifj. Chikán Attila
az ALTEO Nyrt. vezérigazgatója
23 perce
Ipari Robot Okos Hálózatok Hálózat Energia Gyár
Fotó: VCG via Reuters

Az ipari robotizáció jövője már nem csak az automatizálásról és a hatékonyságjavításról szól, egyre nagyobb figyelem terelődik a fenntarthatóságra is. A közelmúltban a a PatentPC szakportál hosszú cikkben vette sorra, hogyan lehet javítani okos hálózatokkal az ipari robotok energiafelhasználását.

okos,Jinbei's Vehicle Factory In Shenyang
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy / Fotó: VCG via Reuters 

A robotok energiafelhasználása széles skálán mozog: a kisebb berendezések 1 kWh-s fogyasztásától a nagy, komplex, például autógyárakban használt robotok akár 30 kWh-ra rúgó energiaigényéig. Sok múlik a berendezés típusán, az általa végzett munkán és a sebességén. A modern ipari robotok ugyanakkor akár 60 százalékkal kevesebb energiát használhatnak, mint a korábbi típusok, vagyis van tér a fenntarthatóság növelésére.

Okos hálózatok és hatékonyabb működés

Sok múlik azonban a munkaszervezésen is: egy átgondoltan és hatékonyan működtetett gyár energiaigénye akár 15 százalékkal is alacsonyabb lehet. És itt jöhetnek képbe az úgynevezett okos hálózatok (smart grids), amelyek információt gyűjtenek a fogyasztók energiafelhasználásáról, és ezeket elemezve teszik hatékonyabbá a rendszert. Ha az ipari robotokat ilyen hálózatokba integráljuk, további 15 százaléknyi energiafelhasználás is megspórolható.

Az ilyen rendszerekkel szabályozható, hogy a robotok például kevesebb energiát használjanak, amikor a hálózat túlterhelt, és akkor pörgessék fel a termelést, amikor olcsóbb, zöld forrásból származó villamos energia áll rendelkezésre. A napenergia-termeléssel például napközben lehet nagy mennyiségben olcsóbb energiát előállítani, így a gyárak is erre az időszakra időzíthetik a csúcstermelést.

Az okos hálózatok abban is segíthetnek, hogy a régebbi típusú ipari robotoknál csökkenjen az üresjárathoz kötődő energiafelhasználás aránya. Ezeknél a berendezéseknél ugyanis gyakori, hogy a folyamatos készenléti állapot akár a teljes energiafelhasználás 60-70 százalékát is kiteheti, miközben a gépek üresjáratban közel annyi energiát fogyasztanak, mint aktív működés közben. Ez azonban optimalizálási lehetőség is lehet: megfelelő ütemezéssel és energiamenedzsmenttel az üresjárat jelentősen csökkenthető. Az intelligens rendszerek képesek összehangolni a termelést a valós igényekkel és az aktuális energiaárakkal, így a robotok csak akkor működnek vagy maradnak készenléti állapotban, amikor az valóban szükséges. Ha például hosszabb ideig nincs feladat, érdemes a berendezéseket alacsony fogyasztású módba állítani vagy lekapcsolni, míg nagyobb igény esetén – akár kedvezőbb energiaárak mellett – újraindítani őket. A cél tehát a folyamatos működtetés helyett a felesleges energiafelhasználás minimalizálása, azaz hogy a gépek „várakozás közben” ne fogyasszanak jelentős energiát.

Tervezés, együttműködés és hosszú távú előnyök

Mindazonáltal az okos hálózatok kiépítése kedvező mind a környezet, mind az energiaszámla szempontjából, ráadásul ma már vannak olyan közműszolgáltatók, amelyek pénzügyi ösztönzőkkel is támogatják az ilyen beruházásokat.

De mi kell egy jól működő okos hálózathoz? Fontos, hogy már a beruházás kezdetén együttműködjön az üzem fenntartásáért felelős csapat az energiaszolgáltatóval. Az ipari robotokra szenzorokat és okosmérőket szerelnek, amelyek távolról is vezérelhetők. A legtöbb modern ipari robot már alapból képes kapcsolódni ezekhez a rendszerekhez.

Ha ez az alap megvan, folyamatosan nyomon követhető az energiafelhasználás és az energiaárak alakulása a nap folyamán. 

Ha a cég pontosan látja, mikor a legolcsóbb az energia, a robotok működését is ehhez lehet igazítani, és így maximálisan kihasználhatóak a kedvező időszakok.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a feldolgozóipari gyártás jövője ma már nemcsak arról szól, hogy kevesebb energiát használjunk fel, hanem arról is, hogy okosabban bánjunk a rendelkezésre álló forrásokkal. Ebben az okos hálózatok kulcsszerepet játszhatnak: az ipari robotokkal párosulva az egész gyártási folyamatot hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tehetik.

VG Páholy: Ifj. Chikán Attila
VG Páholy: Ifj. Chikán Attila
VG Páholy: Ifj. Chikán Attila
VG Páholy: Ifj. Chikán Attila
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu