Deviza
EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05% EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59% BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Négyzetméter
Balaton
nyaralópiac
ingatlan

Már nem a Balaton a Riviéra: ezek a nyaralópiac új trendjei

A magyar üdülőövezetekben tovább nő az árkülönbség, és egyre világosabban látszik, hogy a Balaton már nem egyedül diktálja a tempót. A nyaralópiac ma egyszerre szól a vízparti presztízsről, a négy évszakos használatról, a befektetői felvásárlásokról és azokról az új térségekről, amelyek néhány éve még alig voltak rajta a vásárlók térképén.
A podcast vendége: Szegő Péter , a Duna House Vezető elemzője
Szerkesztő: Hajdu Gréta
2026.04.22, 18:24

A legfontosabb változás a nyaralópiacon, hogy tovább nyílik az olló a Balaton és a többi hazai üdülőkörzet között. A balatoni árak tovább emelkednek, különösen az északi parton, miközben a Velencei-tó és a Tisza-tó továbbra is jóval kedvezőbb belépési pontot kínál. A Tisza-tónál már 350 ezer forintos négyzetméterártól elérhető a belépő kategória, az átlag inkább 500 ezer forint körül alakul, a jobb, partközeli lokációkban pedig 700-800 ezer forintig is felmehet az árszint.

A nyaralópiac kettészakadt – a Balaton elszállt

A Balatonnál egészen más a kép. Az északi parton az átlagár már 1,5 millió forint körül jár négyzetméterenként, a tóhoz közelebbi ingatlanoknál pedig inkább 1,8 millió forinttal kell számolni. A közvetlen vízkapcsolatos nyaralóknál pedig szinte nincs felső határ: a 3-4 millió forintos négyzetméterár sem kirívó. 

A drágulást részben a területi szűkösség hajtja, részben az, hogy a prémium kategóriás kínálatból egyszerűen nincs elég ahhoz képest, amennyit a piac felszívna.

A Velencei-tó már nem csak nyaralóövezet

A nyaralópiac egyik legérdekesebb fordulata, hogy a Velencei-tó fokozatosan kilépett a klasszikus nyári üdülőhely szerepéből. A budapesti közelség miatt egyre többen nem pusztán nyaralóként, hanem második otthonként tekintenek az ottani ingatlanokra. 

A home office elterjedése ráerősített erre a szemléletre: ha egy ház téliesített, jó állapotú és egész évben használható, akkor már nem csak nyári menedékként szolgálhat.

Ez magyarázza, miért értékelődtek fel a négy évszakos, korszerűsített, energetikailag is vállalható nyaralók. A vevők egyre tudatosabban keresik azokat az ingatlanokat, amelyek nemcsak néhány hét nyári pihenésre alkalmasak, hanem tavasszal, ősszel, sőt akár télen is használhatók. Aki ma felújít, gyakran már eleve így gondolkodik: a téliesítés és a modernizálás nem extra, hanem piacképességi feltétel.

A felújítás a legnagyobb biznisz 

A piacon erősen jelen vannak a befektetők is, főként azokban a szegmensekben, ahol alkura van lehetőség. A felújításra szoruló, jó helyen fekvő ingatlanokat ők gyorsabban és határozottabban tudják megszerezni, mint a magánvevők, majd korszerűsítés után modern, jól forgó termékként teszik vissza a piacra. 

Egy régi, elavult nyaraló felújítása akár az ingatlan értékének 10-20 százalékát is felemésztheti, de a tapasztalat szerint ez sok esetben megtérül.

Különösen igaz ez a Balaton környékén, ahol a jó állapotú, sokoldalúan használható nyaralókra stabil a kereslet. Az elavult, energetikailag gyenge házaknál viszont már komolyabb alkuk is megjelennek, és éppen ezt használják ki azok a vásárlók, akik üzleti szemmel nézik a piacot.

Külföldön olcsóbb, mint itt? 

A Tisza-tó közben csendben, de látványosan fejlődik. Még nem tart ott infrastruktúrában és presztízsben, mint a Balaton, de a turisztikai kínálat bővül, 

  • a rendezvények, 
  • programok 
  • és vendéglátóhelyek

szaporodnak, és már a prémium szegmens is megjelent. Ez alapján nem túlzás azt mondani, hogy a Tisza-tó a következő évek egyik legizgalmasabb nyertese lehet.

Közben a külföldi piac is egyre erősebb kihívó. A spanyol tengerparton sok esetben már nem kerül lényegesen többe egy nyaraló, mint a Balatonnál, miközben az értéknövekedési kilátások jelenleg vonzóbbak lehetnek. Ez még nem tömeges elfordulás a hazai piactól, de már érzékelhető alternatíva.

A mostani helyzetből az látszik, hogy a nyaralópiac jóval sokszínűbb lett annál, mint hogy pusztán balatoni történetként lehessen leírni. A presztízs továbbra is a magyar tengeré, de a kereslet már régen több irányba indult el.

Podcastok

Továbbiak
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
