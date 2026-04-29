Pár nap alatt szerkezetkész ház? Nem vicc! – a Hello Wood ügyvezetője a Négyzetméter Fix 3 -ban

A faépítészet már rég nem csak hétvégi házakról, erdei kabinokról vagy látványos dizájnmegoldásokról szól. A korszerű, előregyártott fa panelekből ma már családi házak, szálláshelyek, középületek, sorházak és akár többszintes városi ráépítések is készülhetnek. Magyarországon még mindig viszonylag újszerűnek számít ez az építési mód, de a nemzetközi példák és az itthoni referenciák alapján egyre nagyobb bizalom épül köré.

A CLT-technológia lényege: tömör fa, gyári pontosság

A CLT, vagyis a cross laminated timber lényege, hogy a fa rétegeket egymásra merőlegesen ragasztják és préselik össze. Az így létrejövő panelekből nagy méretű fal- és födémelemek készülnek, amelyeket gyári körülmények között, pontos méretre gyártanak le, majd az építkezés helyszínére szállítanak.

Ez a módszer egészen más tempót diktál, mint a hagyományos építkezés.

Egy családi ház szerkezete néhány nap alatt felállítható, nagyobb léptékben pedig akár néhány hét alatt elérhető a szerkezetkész állapot.

Huszár András szerint a CLT egyik legnagyobb előnye éppen ez: a folyamat sokkal kiszámíthatóbb, feszesebb és tisztább, mint a megszokott építőipari menetrend.

Nem könnyűszerkezetes ház, hanem tömörfa épület

A CLT-t itthon sokan automatikusan a könnyűszerkezetes építkezéshez sorolják, Huszár András szerint azonban ez félrevezető. A CLT nem vázas rendszer, hanem maga a tömör fal a tartószerkezet. Súlyában is közelebb áll a téglához, mint a klasszikus könnyűszerkezetes megoldásokhoz: miközben egy köbméter könnyűszerkezetes ház nagyjából 250 kilogramm, a CLT 500-550 kilogramm körüli. Ez a tömörség a használati érzetben is megjelenik.

Aki belép egy CLT-házba, nem egy ideiglenes vagy könnyed szerkezetet érzékel, hanem egy stabil, masszív épületet. A fa természetes atmoszférája közben otthonosabb, melegebb belső teret adhat, mint sok hagyományos építőanyag.

Gyorsabb kivitelezés, kiszámíthatóbb büdzsé

A CLT nem feltétlenül attól lesz olcsóbb, hogy maga az alapanyag lényegesen kevesebbe kerül. Az előnye inkább a tervezhetőségben, a gyorsaságban és a kisebb kivitelezési kockázatban van. A pontos előkészítés miatt kevesebb a rögtönzés, a panelek gyártmánytervi szinten készülnek, a helyszínen pedig már csak az összeszerelés történik. Ez különösen városi ráépítéseknél, tetőtér-beépítéseknél és sűrűn lakott környezetben lehet nagy előny. Rövidebb ideig kell daruzni, kisebb a zaj, tisztább az építkezés, és kevesebb ideig terheli a környéket a kivitelezés.

Huszár András szerint akár hónapokkal is rövidülhet egy projekt menetrendje.

Tűz, víz, földrengés: ezektől félnek a legtöbben

A faépületekkel kapcsolatban az egyik leggyakoribb félelem a tűzbiztonság. A szakértő szerint ez azonban sokszor tévhit: a tömörfa másként viselkedik, mint a vékony gyújtós. A CLT felülete tűz esetén elszenesedik, a beégési idő pedig jól számítható. Szerinte ebből a szempontból a technológia nem teljesít rosszabbul a hagyományos megoldásoknál.