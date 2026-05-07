Kipukkad az AI-lufi: meglepő lázadás bontakozik ki a Microsofton belül, az aranytojást tojó tyúk nem kér többet a mesterséges intelligenciából
Látványos fordulat zajlik a Microsoft videójátékos üzletágánál: miközben a vállalat gyakorlatilag minden termékébe agresszíven építi be a Microsoft Copilot mesterséges intelligencia rendszerét, az Xbox most váratlanul leállította a Gaming Copilot fejlesztését konzolokon, és fokozatosan visszavonja a funkciót mobilon is. A döntés azért különösen érdekes, mert azt éppen az az Asha Sharma jelentette be, aki korábban a Microsoft egyik AI-részlegét vezette, és kifejezetten a mesterséges intelligenciás fejlesztések specialistájának számít a cégen belül.
A Sharma által közzétett belső üzenet szerint az Xbox túl lassan halad, túl sok időt tölt belső folyamatokkal, és nem reagál elég gyorsan sem a játékosok, sem a fejlesztők problémáira. Ennek részeként a vállalat most több olyan projektet is leállít, amelyek nem illeszkednek az új irányhoz. Ezek közé került a Gaming Copilot is, amelyet még idén akartak elindítani a jelenlegi generációs Xbox konzolokon.
Pedig a projektet néhány hónapja még stratégiai fontosságú fejlesztésként mutatták be.
A Gaming Copilot eredetileg egy mesterséges intelligenciával működő játéktámogató rendszer lett volna, amely tippeket ad, segít eligazodni játékokban, ajánlásokat készít,
sőt bizonyos feladatokat automatizálhatott volna. A Microsoft idén már bétaüzemben tesztelte PC-n, mobilon és az Asus ROG Ally kézikonzolon is.
Érezhetően nem ért egyet az AI-kérdésben a Microsoft és az Xbox
A mostani visszavonuló azonban arra utal, hogy az Xbox vezetése egyre óvatosabban kezeli az AI közvetlen játékélménybe történő beépítését. Ez első látásra szinte szembemegy a Microsoft teljes vállalati stratégiájával. A redmondi óriás ugyanis közben folyamatosan bővíti a Copilot integrációt a Windowsba, az Office-programokba, a felhőszolgáltatásokba, a fejlesztői eszközökbe és gyakorlatilag minden olyan platformba, ahol a mesterséges intelligencia növelheti az előfizetéses bevételeket.
Éppen ezért különösen beszédes, hogy egy AI-szakemberként ismert vezető húzta meg a féket az Xboxnál. Sharma korábban többször hangsúlyozta, hogy „nem lesz rossz AI az Xboxnál”, és azt is állította, hogy a Microsoft nem kényszeríti rá az AI-használatot a játékrészlegre. A mostani lépés alapján viszont úgy tűnik, az Xbox vezetése felismerte:
a játékosok számára a mesterséges intelligencia önmagában még nem jelent automatikusan hozzáadott értéket.
Ez különösen érzékeny pont most a Microsoft számára, mert az Xbox üzletág pénzügyi számai vegyes képet mutatnak. A vállalat hardveres bevételei 33 százalékkal estek vissza az előző negyedévben, miközben a tartalmi és szolgáltatási bevételek is 5 százalékkal csökkentek. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor rekordot döntött az aktív havi felhasználók száma és a streamingórák mennyisége, vagyis a játékosbázis továbbra is erős.
A háttérben valójában egy sokkal mélyebb stratégiai vita rajzolódik ki arról, hogy mire kell használni a mesterséges intelligenciát a videójáték-iparban. A Microsoft felső vezetése, élén Satya Nadella vezérigazgatóval, hosszú távon az AI-t tekinti az egyik legfontosabb növekedési motornak. Az Xbox viszont láthatóan arra jutott, hogy a játékosok jelenleg inkább jobb hardvert, stabil szolgáltatásokat, erősebb exkluzív tartalmakat és megbízhatóbb online élményt várnak, nem pedig mindenáron AI-asszisztenseket.
Meglépte az Xbox, amit sokan nem gondoltak volna: csökken a Game Pass ára, de kikerül a legnépszerűbb játék
A Microsoft stratégiaváltását jól mutatja az is, ahogyan közben az Xbox Game Pass előfizetéses rendszert is átalakítják. Elsőre ugyan kedvezőnek tűnik, hogy a legdrágább csomag ára 30 dollárról 23 dollárra, vagyis nagyjából 9300 forintról 7100 forintra csökken, a háttérben azonban komoly kompromisszum húzódik meg. A Microsoft ugyanis kivette a premiernapi Call of Duty-megjelenéseket a szolgáltatásból, vagyis a játékosoknak továbbra is teljes árat kell fizetniük az új részekért, ha azonnal játszani akarnak velük. Ez azért különösen nagy fordulat, mert az Xbox az elmúlt években éppen arra építette a Game Pass marketingjét, hogy a legfontosabb saját játékok már a megjelenés napján bekerülnek az előfizetésbe. A háttérben egyre inkább az látszik, hogy
a Microsoft kezd ráébredni: az agresszív előfizetéses és AI-központú stratégia bizonyos pontokon saját bevételeit is rombolhatja.
A Bloomberg korábbi becslése szerint önmagában az is akár 300 millió dolláros, vagyis több mint 90 milliárd forintos bevételkiesést okozhatott, hogy sok játékos inkább Game Passon keresztül játszott a Call of Dutyval, nem pedig teljes áron vásárolta meg. A Gaming Copilot leállítása és a Game Pass visszafogottabb átalakítása együtt már azt jelzi, hogy az Xboxnál most sokkal pragmatikusabb, profitközpontúbb gondolkodás kezd felülkerekedni az elmúlt évek agresszív növekedési és AI-kísérletező korszakán.