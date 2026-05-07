Deviza
EUR/HUF356 -0,71% USD/HUF302,48 -0,88% GBP/HUF412,2 -0,62% CHF/HUF388,95 -0,74% PLN/HUF84,2 -0,59% RON/HUF67,63 -0,68% CZK/HUF14,65 -0,55% EUR/HUF356 -0,71% USD/HUF302,48 -0,88% GBP/HUF412,2 -0,62% CHF/HUF388,95 -0,74% PLN/HUF84,2 -0,59% RON/HUF67,63 -0,68% CZK/HUF14,65 -0,55%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 684,39 -0,16% MTELEKOM2 526 +0,24% MOL4 160 -0,91% OTP42 900 +0,33% RICHTER12 930 -0,46% OPUS323,5 +0,15% ANY7 490 +0,53% AUTOWALLIS150 +2,67% WABERERS4 700 +2,34% BUMIX9 122,65 +0,18% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 821,85 +0,31% BUX135 684,39 -0,16% MTELEKOM2 526 +0,24% MOL4 160 -0,91% OTP42 900 +0,33% RICHTER12 930 -0,46% OPUS323,5 +0,15% ANY7 490 +0,53% AUTOWALLIS150 +2,67% WABERERS4 700 +2,34% BUMIX9 122,65 +0,18% CETOP4 479,16 +2,24% CETOP NTR2 821,85 +0,31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mesterséges intelligencia
Copilot
gaming
Microsoft
Xbox

Kipukkad az AI-lufi: meglepő lázadás bontakozik ki a Microsofton belül, az aranytojást tojó tyúk nem kér többet a mesterséges intelligenciából

Látványos stratégiai ellentét rajzolódik ki a Microsoft és az Xbox között a mesterséges intelligencia jövőjéről. Miközben a redmondi technológiai óriás gyakorlatilag minden termékébe agresszíven építi be a Copilot AI-rendszert, az Xbox most váratlanul leállította saját videójáték-támogató MI-fejlesztését. A döntés azért figyelemre méltó, mert az Xbox élére most került olyan vezető, akitől pont az AI-korszakot várták, nem pedig a konzervatívabb megközelítést.
Gergely Máté
2026.05.07, 12:25
Frissítve: 2026.05.07, 12:25

Látványos fordulat zajlik a Microsoft videójátékos üzletágánál: miközben a vállalat gyakorlatilag minden termékébe agresszíven építi be a Microsoft Copilot mesterséges intelligencia rendszerét, az Xbox most váratlanul leállította a Gaming Copilot fejlesztését konzolokon, és fokozatosan visszavonja a funkciót mobilon is. A döntés azért különösen érdekes, mert azt éppen az az Asha Sharma jelentette be, aki korábban a Microsoft egyik AI-részlegét vezette, és kifejezetten a mesterséges intelligenciás fejlesztések specialistájának számít a cégen belül.

Kipukkad az AI-lufi: meglepő lázadás bontakozik ki a Microsofton belül, az aranytojást tojó Xbox nem kér többet a mesterséges intelligenciából
Kipukkad az AI-lufi: meglepő lázadás bontakozik ki a Microsofton belül, az aranytojást tojó Xbox nem kér többet a mesterséges intelligenciából / Fotó: Diego Thomazini

A Sharma által közzétett belső üzenet szerint az Xbox túl lassan halad, túl sok időt tölt belső folyamatokkal, és nem reagál elég gyorsan sem a játékosok, sem a fejlesztők problémáira. Ennek részeként a vállalat most több olyan projektet is leállít, amelyek nem illeszkednek az új irányhoz. Ezek közé került a Gaming Copilot is, amelyet még idén akartak elindítani a jelenlegi generációs Xbox konzolokon.

Pedig a projektet néhány hónapja még stratégiai fontosságú fejlesztésként mutatták be. 

A Gaming Copilot eredetileg egy mesterséges intelligenciával működő játéktámogató rendszer lett volna, amely tippeket ad, segít eligazodni játékokban, ajánlásokat készít, 

sőt bizonyos feladatokat automatizálhatott volna. A Microsoft idén már bétaüzemben tesztelte PC-n, mobilon és az Asus ROG Ally kézikonzolon is.

Érezhetően nem ért egyet az AI-kérdésben a Microsoft és az Xbox

A mostani visszavonuló azonban arra utal, hogy az Xbox vezetése egyre óvatosabban kezeli az AI közvetlen játékélménybe történő beépítését. Ez első látásra szinte szembemegy a Microsoft teljes vállalati stratégiájával. A redmondi óriás ugyanis közben folyamatosan bővíti a Copilot integrációt a Windowsba, az Office-programokba, a felhőszolgáltatásokba, a fejlesztői eszközökbe és gyakorlatilag minden olyan platformba, ahol a mesterséges intelligencia növelheti az előfizetéses bevételeket.

Éppen ezért különösen beszédes, hogy egy AI-szakemberként ismert vezető húzta meg a féket az Xboxnál. Sharma korábban többször hangsúlyozta, hogy „nem lesz rossz AI az Xboxnál”, és azt is állította, hogy a Microsoft nem kényszeríti rá az AI-használatot a játékrészlegre. A mostani lépés alapján viszont úgy tűnik, az Xbox vezetése felismerte: 

a játékosok számára a mesterséges intelligencia önmagában még nem jelent automatikusan hozzáadott értéket.

Ez különösen érzékeny pont most a Microsoft számára, mert az Xbox üzletág pénzügyi számai vegyes képet mutatnak. A vállalat hardveres bevételei 33 százalékkal estek vissza az előző negyedévben, miközben a tartalmi és szolgáltatási bevételek is 5 százalékkal csökkentek. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor rekordot döntött az aktív havi felhasználók száma és a streamingórák mennyisége, vagyis a játékosbázis továbbra is erős.

A háttérben valójában egy sokkal mélyebb stratégiai vita rajzolódik ki arról, hogy mire kell használni a mesterséges intelligenciát a videójáték-iparban. A Microsoft felső vezetése, élén Satya Nadella vezérigazgatóval, hosszú távon az AI-t tekinti az egyik legfontosabb növekedési motornak. Az Xbox viszont láthatóan arra jutott, hogy a játékosok jelenleg inkább jobb hardvert, stabil szolgáltatásokat, erősebb exkluzív tartalmakat és megbízhatóbb online élményt várnak, nem pedig mindenáron AI-asszisztenseket.

Meglépte az Xbox, amit sokan nem gondoltak volna: csökken a Game Pass ára, de kikerül a legnépszerűbb játék

A Microsoft stratégiaváltását jól mutatja az is, ahogyan közben az Xbox Game Pass előfizetéses rendszert is átalakítják. Elsőre ugyan kedvezőnek tűnik, hogy a legdrágább csomag ára 30 dollárról 23 dollárra, vagyis nagyjából 9300 forintról 7100 forintra csökken, a háttérben azonban komoly kompromisszum húzódik meg. A Microsoft ugyanis kivette a premiernapi Call of Duty-megjelenéseket a szolgáltatásból, vagyis a játékosoknak továbbra is teljes árat kell fizetniük az új részekért, ha azonnal játszani akarnak velük. Ez azért különösen nagy fordulat, mert az Xbox az elmúlt években éppen arra építette a Game Pass marketingjét, hogy a legfontosabb saját játékok már a megjelenés napján bekerülnek az előfizetésbe. A háttérben egyre inkább az látszik, hogy 

a Microsoft kezd ráébredni: az agresszív előfizetéses és AI-központú stratégia bizonyos pontokon saját bevételeit is rombolhatja. 

A Bloomberg korábbi becslése szerint önmagában az is akár 300 millió dolláros, vagyis több mint 90 milliárd forintos bevételkiesést okozhatott, hogy sok játékos inkább Game Passon keresztül játszott a Call of Dutyval, nem pedig teljes áron vásárolta meg. A Gaming Copilot leállítása és a Game Pass visszafogottabb átalakítása együtt már azt jelzi, hogy az Xboxnál most sokkal pragmatikusabb, profitközpontúbb gondolkodás kezd felülkerekedni az elmúlt évek agresszív növekedési és AI-kísérletező korszakán.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1027 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu