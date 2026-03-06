Fékezhetetlen az OTP, ekkora profitot még sosem termelt: már látszik, mennyi osztalékot fizethet részvényenként – most jönnek Csányi Péter nagy bejelentései
Csaknem ötödével, éves bázison egészen pontosan 19 százalékkal, 297,3 milliárd forintra nőtt a negyedik negyedévben az OTP Bank konszolidált nettó nyeresége, minimálisan elmaradva az elemzői konszenzus 299,7 milliárd forintos várakozásától – derült ki a pénzintézeti csoport péntekre virradóra publikált gyorsjelentéséből.
Éves szinten rekordprofitot termelt az OTP
A negyedéves nettó kamatbevételek 11 százalékkal, 509,2 milliárd forintra emelkedtek, túlszárnyalva az elemzők 501,7 milliárd forintos előrejelzését. A nettó díjak, jutalékok 8 százalékkal, 160,4 milliárd forintra gyarapodtak, miközben a konszenzus 10 százalékos javulásra számított. A nem kamat jellegű bevételek ugyanakkor 24 százalékkal múlták alul az egy évvel korábbit, itt a piac csak 8 százalékos visszaesést várt.
A teljes évet tekintve a csoportszintű nettó profit 7 százalékkal, 1146,3 milliárd forintra nőtt, ami új történelmi rekord, s egyben 21,6 százalékos ROE- (sajáttőke-arányos megtérülés) mutatót eredményezett.
A nettó kamatbevétel 9 százalékkal, 1944,6 milliárd forintra, míg a nettó jutalék 11 százalékkal, 604,3 milliárd forintra bővült.
Az összes bevétel forintban 11 százalékkal, árfolyamszűrten és a 2024-ben lezajlott román eladás hatása nélkül 12 százalékkal nőtt.
Híztak a költségek és a betétek is
A működési költségek organikusan és az árfolyamváltozások kiszűrésével 14 százalékkal nőttek. A személyi jellegű költségek és az értékcsökkenés bővülésének üteme két számjegyű volt: az előbbi nagyobbrészt az inflációt jellemzően meghaladó mértékű bérinfláció, kisebb részben az 1 százalékos átlagos létszámnövekedés miatt, míg az értékcsökkenés főként az IT-Capex amortizációja következtében.
A dologi költségek szintén két számjegyű ütemben nőttek, amiben szerepet játszott, hogy a Gödöllői Királyi Kastély felújításához az OTP Bank által nyújtott, tavaly októberben bejelentett, 20 milliárd forintos adományt a negyedik negyedévben egy összegben a dologi költségek között számolták el.
A hitelportfólió minősége stabil, a hitelminőséget jellemző alapfolyamatok összességében továbbra is kedvezően alakultak – írja a közlemény.
A konszolidált teljesítő (Stage 1+2) hitelek árfolyamszűrt bővülése a negyedik negyedévben 5 százalékra gyorsult, ezzel 2025 egészében elérte a 15 százalékot, ami érdemben haladja meg a 2024-ben elért 9 százalékos dinamikát.
A konszolidált betétek 2025 egészében 11 százalékkal bővültek árfolyamszűrten, köszönhetően elsősorban a lakossági betétek év per éves 14 százalékos növekedésének.
Kiemelendő, hogy a magyar és bolgár lakossági betétek bővülése a negyedik negyedévben is folytatódott: Magyarországon az előző negyedévhez mérten 2 százalékkal, míg Bulgáriában az euró ez év eleji bevezetése miatt a múlt év végén jelentős beáramlás történt, ami 12 százalékos lakossági betétbővülésben csapódott le.
A vállalati betétek 2025 -ben 7 százalékkal nőttek. A csoport nettó hitel-betét mutatója 2025. december végén 77 százalékon állt, ami 3 százalékpontos növekedésnek felel meg.
A menedzsment 2026-os várakozásai
A menedzsment 2026-ban nem vár érdemi változást a működési környezetben, a geopolitikai bizonytalanságok fennmaradtak.
- A teljesítő hitelállomány organikus növekedési üteme árfolyamszűrten a tavalyi 15 százalék körül alakulhat.
- A nettó kamatmarzs a 2025-ös 4,34 százalék körül alakulhat.
- A működési költség/bevételi mutató némileg meghaladhatja a 2025-ös 41,7 százalékos szintet.
- A kockázati profil és a hitelkockázati költségráta a 2025-ös évihez hasonlóan alakulhat.
- A ROE-mutató a 2025. évi 21,6 százaléknál alacsonyabb lehet a várhatóan csökkenő tőkeáttétel miatt.
A Management Committee döntésének értelmében a negyedik negyedéves tőkemegfelelési mutatók számítása során 300 milliárd forint – részvényenként 1071 forint – osztalékot vettek alapul.
Az igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó végleges javaslatát március második felében teszik közzé.
Stabil jövedelmezőség és megugró hitelezés Magyarországon
Az OTP Core, azaz a csoport hazai üzletága a kedvezőtlen jogszabályi változások és növekvő adóterhelés ellenére is meg tudta őrizni stabil jövedelmezőségét 2025-ben – írja a bank.
Az Otthon Start program hatására gyorsult a jelzáloghitelek bővülése, a második fél évben pedig már a nagyvállalati hitelkereslet is javult,
így a teljesítő hitelállomány évek óta nem tapasztalt, 17 százalékos ütemben bővült.
A legtöbb termékszegmensben folytatódott a bank piaci részesedésének trendszerű emelkedése.
Az OTP-nél a piaci lakáshitelek új szerződéseinek összege a negyedik negyedévben negyedéves bázison 57 százalékkal bővült, míg a támogatott lakáshitelek szerződéses összege két és félszeresére ugrott, amiben jelentős szerepe volt a szeptember 1-jén indult Otthon Start állami kamattámogatott lakáshitel programnak.
A hitelprogram keretében a bank 2025 végéig 295 milliárd forintnyi hiteligényt fogadott be, ebből 251 milliárd forint összegben kötött szerződéseket közel 43 százalékos piaci részesedés mellett.
A külföldi érdekeltségek közül kitűnik az orosz üzletág, amelynek nettó nyeresége tavaly éves bázison 48 százalékkal, 202 milliárd forintra nőtt, ám az éves hitelkockázati költségek is duplázódtak, amiben a növekvő hitelállomány prudens céltartalékolásán túl az IFRS 9 modellekben a makroparaméterek második és negyedik negyedévi felülvizsgálata is szerepet játszott.
Az OTP legújabb felvásárlási célpontjáról is kaphatunk információt
Az Equilor Befektetési Zrt. jegyzete szerint a péntek reggeli konferenciahívásra is érdemes lesz figyelni, ezen belül is a 2025-re kitűzött 10 százalékos csoportszintű hitelnövekedési célra, amelyet a bank várhatóan túlteljesített. Ez az év első felének kedvező trendjén és az Otthon Start támogatott hitelkonstrukció bevezetésén alapul.
Az elemzői híváson Csányi Péter vezérigazgató is részt vesz, ami a brókerház szerint arra utalhat, hogy a bank további részleteket közölhet a potenciális – valószínűleg kazahsztáni – akvizíciós célponttal kapcsolatban.