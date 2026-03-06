Fékezhetetlen az OTP, ekkora profitot még sosem termelt: már látszik, mennyi osztalékot fizethet részvényenként – most jönnek Csányi Péter nagy bejelentései

Csaknem ötödével, éves bázison egészen pontosan 19 százalékkal, 297,3 milliárd forintra nőtt a negyedik negyedévben az OTP Bank konszolidált nettó nyeresége, minimálisan elmaradva az elemzői konszenzus 299,7 milliárd forintos várakozásától – derült ki a pénzintézeti csoport péntekre virradóra publikált gyorsjelentéséből.

Éves szinten rekordprofitot termelt az OTP

A negyedéves nettó kamatbevételek 11 százalékkal, 509,2 milliárd forintra emelkedtek, túlszárnyalva az elemzők 501,7 milliárd forintos előrejelzését. A nettó díjak, jutalékok 8 százalékkal, 160,4 milliárd forintra gyarapodtak, miközben a konszenzus 10 százalékos javulásra számított. A nem kamat jellegű bevételek ugyanakkor 24 százalékkal múlták alul az egy évvel korábbit, itt a piac csak 8 százalékos visszaesést várt.

A teljes évet tekintve a csoportszintű nettó profit 7 százalékkal, 1146,3 milliárd forintra nőtt, ami új történelmi rekord, s egyben 21,6 százalékos ROE- (sajáttőke-arányos megtérülés) mutatót eredményezett.

A nettó kamatbevétel 9 százalékkal, 1944,6 milliárd forintra, míg a nettó jutalék 11 százalékkal, 604,3 milliárd forintra bővült.

Az összes bevétel forintban 11 százalékkal, árfolyamszűrten és a 2024-ben lezajlott román eladás hatása nélkül 12 százalékkal nőtt.

Híztak a költségek és a betétek is

A működési költségek organikusan és az árfolyamváltozások kiszűrésével 14 százalékkal nőttek. A személyi jellegű költségek és az értékcsökkenés bővülésének üteme két számjegyű volt: az előbbi nagyobbrészt az inflációt jellemzően meghaladó mértékű bérinfláció, kisebb részben az 1 százalékos átlagos létszámnövekedés miatt, míg az értékcsökkenés főként az IT-Capex amortizációja következtében.

A dologi költségek szintén két számjegyű ütemben nőttek, amiben szerepet játszott, hogy a Gödöllői Királyi Kastély felújításához az OTP Bank által nyújtott, tavaly októberben bejelentett, 20 milliárd forintos adományt a negyedik negyedévben egy összegben a dologi költségek között számolták el.

A hitelportfólió minősége stabil, a hitelminőséget jellemző alapfolyamatok összességében továbbra is kedvezően alakultak – írja a közlemény.

A konszolidált teljesítő (Stage 1+2) hitelek árfolyamszűrt bővülése a negyedik negyedévben 5 százalékra gyorsult, ezzel 2025 egészében elérte a 15 százalékot, ami érdemben haladja meg a 2024-ben elért 9 százalékos dinamikát.

A konszolidált betétek 2025 egészében 11 százalékkal bővültek árfolyamszűrten, köszönhetően elsősorban a lakossági betétek év per éves 14 százalékos növekedésének.

Kiemelendő, hogy a magyar és bolgár lakossági betétek bővülése a negyedik negyedévben is folytatódott: Magyarországon az előző negyedévhez mérten 2 százalékkal, míg Bulgáriában az euró ez év eleji bevezetése miatt a múlt év végén jelentős beáramlás történt, ami 12 százalékos lakossági betétbővülésben csapódott le.

A vállalati betétek 2025 -ben 7 százalékkal nőttek. A csoport nettó hitel-betét mutatója 2025. december végén 77 százalékon állt, ami 3 százalékpontos növekedésnek felel meg.