Deviza
EUR/HUF355,75 -0,14% USD/HUF308,55 -0,09% GBP/HUF412,2 -0,12% CHF/HUF385,8 -0,08% PLN/HUF83,63 -0,18% RON/HUF67,88 -0,25% CZK/HUF14,7 -0,2% EUR/HUF355,75 -0,14% USD/HUF308,55 -0,09% GBP/HUF412,2 -0,12% CHF/HUF385,8 -0,08% PLN/HUF83,63 -0,18% RON/HUF67,88 -0,25% CZK/HUF14,7 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 999,05 +1,34% MTELEKOM2 696 -0,45% MOL3 916 +2,96% OTP41 170 +2,48% RICHTER11 710 -0,94% OPUS374 -6,42% ANY7 780 -0,39% AUTOWALLIS148,5 +0,34% WABERERS4 890 +1,64% BUMIX9 254,79 -0,62% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 867,66 +0,96% BUX133 999,05 +1,34% MTELEKOM2 696 -0,45% MOL3 916 +2,96% OTP41 170 +2,48% RICHTER11 710 -0,94% OPUS374 -6,42% ANY7 780 -0,39% AUTOWALLIS148,5 +0,34% WABERERS4 890 +1,64% BUMIX9 254,79 -0,62% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 867,66 +0,96%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
luxusipar
felvásárlási célpont
Hervis
Hugo Boss
Mike Ashley

Brit fazonra szabná át tulajdonosa a Hugo Bosst, licitháború indulhat a legendás divatcégért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar Hervis-láncot is birtokló brit Frasers Group teljes hatalomátvételt hajtana végre a Hugo Bossnál, kivásárolva a többi részvényest. A britek arcpirítóan kevés prémiumot kínálnak a részvényekért, a befektetők szerint a Hugo Boss 2,7 milliárd eurónál jóval többet ér.
Kriván Bence
2026.06.11, 11:10
Frissítve: 2026.06.11, 12:06

Megelégelte a totyorgást Mike Ashley, a brit Frasers Group tulajdonosa és úgy döntött, hogy teljesen átveszi a hatalmat a legendás, de az utóbbi időben egyre haloványabban muzsikáló német Hugo Boss luxusdivatcégnél. A Hugo Bossban 26,06 százalékos pakettjével legnagyobb részvényesnek számító, egyúttal a magyarországi Hervis sportszer-kiskereskedelmi áruházláncot birtokló Frasers a szerdai tőzsdezárás után állt elő ajánlatával, amely szerint 1,98 milliárd eurót szán a többiek kezében lévő részvények kivásárlására. 

Hugo Boss Storefront With Passersby In Prague
A Hugo Boss eladásai ha minimálisan is, de visszaestek tavaly / Fotó: NurPhoto via AFP

A kőkemény üzletember hírében álló Mike Ashley most sem hazudtolta meg magát, szerény 4,3 százalékos felárat, „prémiumot” fizetne az értékpapírokért, ennyivel ajánl magasabb összeget a frankfurti tőzsdén szerdán kialakult záróárnál. A készpénzes ajánlat 38 euróról szól, a záróár 36,44 euró volt tegnap. A Hugo Boss befektetői megítélésére jellemző, hogy az árfolyam az elmúlt három év alatt megfeleződött.

A Hugo Boss főrészvényese visszautasítható ajánlatot tett

Ennek hátterében a hanyatló eladások, a divatirányzatokhoz nem passzoló termékkínálat és a túlárazottság állt, ezen változtatna a vállalat, amely tavaly decemberben már rászánta magát a stratégiaváltásra, azaz Ashley akarata érvényesült. Ebben fő helyen az üzlethálózat modernizálása, a választék visszatérítése a fősodorhoz és a női vásárlók irányába tett erőteljesebb nyitás szerepelt a költségek szokásos lefaragása mellett. 

A Frasers egyszersmind világossá tette, hogy jövőbeni befektetéseinek volumenét alapvetően meghatározza, hogy sikerül-e kiszorítania a Bossból a többi részvényest vagy sem. 

Azaz választhatnak: vagy kiszállnak, vagy folytatódik a lecsúszás, amelyben legfeljebb a lejtő dőlésszöge lehet kérdéses.

A Hugo Boss vezetése rögtön jelezte, hogy a Frasers nem egyeztetett velük az ajánlatról, amelyet természetesen megvitatnak a következő igazgatósági ülésen. A britek tettek is egy gesztust a cégvezetés irányába, e szerint továbbra is megbíznak a vállalat vezérigazgatójában, Daniel Griederben és elnökében, Stephan Sturmban, noha novemberben még ez utóbbival szemben épp a bizalmuk megvonását jelezték. 

Tennis: ATP Tour - Stuttgart
Daniel Grieder vezérigazgató továbbra is élvezi a britek bizalmát. De meddig? / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Frasers jelezte azt is, hogy a döntés meghozatalát semmiben sem kívánják befolyásolni, ezért a folyamatban az őket a Hugo Boss felügyelő bizottságában képviselő Michael Murray-t kivonják a döntési mechanizmusból. Murray egyébként 2022 óta vezeti a Frasers Groupot, Mike Ashley – aki történetesen az apósa – akkor szált ki a kiskereskedelmi csoport közvetlen irányításából. A 73,7 százalékban Mike Ashley tulajdonában álló Frasershez tartozik a magyar Hervisen kívül

  • a Sports Direct,
  • a House of Fraser,
  • az Asos,
  • a Debenhams
  • és a Currys

üzletlánc, utóbbi háromban résztulajdonosok, ahogy most a Bossban. A csoport a megroggyant német Puma sportszergyártóba is beszállt a tavasszal a 29 százalékkal főtulajdonos kínai Anta mellé, ők 5,8 százalékkal a második legnagyobb részvényesek. A Hervis magyarországi és romániai leányvállalatait 2025 végén vásárolták meg. A tranzakció részeként a 29 magyar és 49 román üzlet került hozzájuk.

A Frasers licitháborút robbanthat ki 

Mike Ashley terjeszkedési stratégiájában visszatérő elem, hogy előbb beszáll egy kiskereskedelmi láncba, majd belülről próbálja a saját elképzeléseit érvényesíteni, s kész ezért a legvégsőkig elmenni, vállalva a nyílt színi csatározásokat is.

A Bloomberg elemzője, Charles Allen szerint a mostani ajánlatával aligha ér célba, a 4,3 százalékos felár ugyanis meggyőzőnek és gálánsnak semmiképp sem tekinthető, úgyhogy emelnie kell a téten. Az ajánlata egyébként 2,7 milliárd euróra értékeli a Hugo Boss egészét, mondjuk a Frasers négymilliárd eurós piaci értéke alapján a prémiummal való játszadozáshoz sok mozgástere nincs is.

Kétségtelen, hogy a teljes tulajdonjog közvetlen irányítást biztosítana a Frasersnek a stratégia és a tőkeallokáció felett, de Allen számára az sem nyilvánvaló, milyen eszközöket tudna a Frasers a fellendülés felgyorsítására bevetni a német divatmárkánál, amely a kínai kereslet gyengesége és a női ruházati cikkek forgalmának tartós visszaesése után próbál irányt váltani.

Mike Ashley itt még a Newcastle United tulajdonosaként szurkol csapatának. A klubot azóta továbbpasszolta a szaúdi királyi családnak / Fotó: AFP

A Boss és a Frasers az elmúlt hónapokban többször is összecsapott. A Frasers tavaly azzal fenyegetőzött, hogy a Boss részvényeseinek javasolt osztalék ellen szavaz, azzal érvelve, hogy a készpénzt inkább a hosszú távú növekedésbe kellene fektetni.

A növekedés egyelőre odébb van, a Hugo Boss tavalyi bevétele 1 százalékkal, 4,37 milliárd euróra mérséklődött, üzemi eredménye viszont 8,3 százalékkal, 390 millió euróra javult az éves jelentése szerint. 

A Frasers 2020 júniusában vásárolt egy 5 százalékos pakettet a Hugo Bossban, onnan 2022-re növelte részesedését közel 30 százalékosra. A részvényárfolyam a nyilvánossá vált ajánlat hírére 6 százalékkal, 38,7 euróra emelkedett a reggeli frankfurti kereskedésben. 

Magyarán a piac biztos benne, hogy most csak a licitháború első lépésénél tartunk, a végső ajánlat a 38 eurónál jóval magasabb lesz, azaz ma még érdemes beszállni egy kis extra árfolyamnyereség reményében. Annak kisebb a valószínűsége, de nem elképzelhetetlen, hogy az alulértékelt Boss-részvények más nagy befektetők érdeklődését is felkeltik, azaz új potenciális vevő is megjelenik a horizonton.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu