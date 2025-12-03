Lötyög a zakó a Hugo Bosson, de az új Hervis-tulajdonos hamarosan újragombolja – fájdalmas művelet lesz
Rosszul reagáltak a részvényesek a Hugo Boss profitfigyelmeztetésére, a német luxusipart képviselő divatcég részvényárfolyama 12 százalékot zuhant a szerdai frankfurti tőzsde nyitását követően. A társaságnál megnyomták a reset gombot, s a jelen helyzetből kiindulva újratervezték a 2026-os pénzügyi évet, amit rögtön az „átmenet éve” címkével láttak el.
A növekedési pályára való visszatérést csak 2027-től látják elképzelhetőnek, de a teljes átalakítási programmal csak 2028-ban végeznek. Ezt megelőzően, jövőre átszabják és megújítják a márkakollekciót, és az értékesítési csatornák újragondolására is sort kerítenek, hogy a kitűzött célhoz, a készpénztermelés fokozásához megfelelő környezetet teremtsenek.
Profitfigyelmeztetést adott ki a Hugo Boss
A Boss csoport 2026-tól kezdődően nagyjából 300 millió eurós átlagos éves szabad cash flow elérését célozza meg, ez a korábbi években szokásos érték csaknem háromszorosa. Ehhez a pontos receptet most dolgozzák ki, s jövő március 10-én ismertetik, a 2025-ös év üzleti eredményeivel egyidejűleg. Utóbbira nem lehet túl büszke
- a férfi öltönyöket,
- hétköznapi ruházatot,
- lábbeliket,
- kiegészítőket
- és illatszereket
gyártó és forgalmazó cég vezetése, amely a múlt hónapban már figyelmeztette a befektetőit, hogy az idei bevétele a korábban megadott célsáv alsó szélére süllyed, azaz a bevétel inkább 4,2 mint 4,4 milliárd eurós bevétellel, és inkább 380 mint 440 millió eurós üzemi nyereséggel számol.
Akkor ezzel a bejelentéssel 11 százalékos szakadást váltottak ki a részvényárfolyamban, amelynek az idei vesztesége a mai zakót is beszámítva már megközelíti a 22 százalékot. A keddi tőzsdezárás után közzétett profitfigyelmeztetés szerint
a 2026-os üzleti évben a bevétel még az ideinél is 5-8 százalékkal alacsonyabb lehet,
míg az üzemi nyereség 300 és 350 millió euró közöttire olvad, az elmaradhatatlan átfazonírozás extra költségeire visszavezethetően.
A Hugo Boss gondjait a növekvő makrogazdasági bizonytalanságok mellett a számára kedvezőtlen árfolyammozgások – különösen a dollár gyengülése – csak fokozták, míg kiemelt piacai közül a briteknél és Kínában a kereslet erős megcsappanását hozták fel mentségül a forgalom vártnál gyengébb alakulásáért.
A Hugo Bossnál a főrészvényes és a menedzsment közötti kapcsolat sem mondható harmonikusnak. A divatipari csoportban több mint 25 százalékos részesedéssel rendelkező, a magyar Hervis sportruházati láncot a napokban megvásároló brit Frasers Group feje, Mike Ashley nincs megelégedve a Boss teljesítményével.
A brit tulajdonos radikális változásokat akar
Múlt pénteken közleményben tudatta, hogy a maga részéről megvonja a bizalmat a felügyelőbizottság elnökétől, Stephan Sturmtól, és ha szükséges, a lemondatását kezdeményezi. A Freseniustól érkezett fb-elnök úgy reagált, hogy ha nem bírja a Frasers bizalmát, akkor inkább félreáll.
Ehhez képest az általa felügyelt cég külön közleményben azt tudatta, hogy Sturm felelősségteljes munkát végez a felügyelőbizottság elnökeként, és szilárdan elkötelezett amellett, hogy továbbra is betöltse ezt a posztot. A két állítás közötti diszkrepancia tovább nehezítette a tisztánlátást.
Mike Ashley egyébként az aktivista befektetők brit fenegyerekének számít, ahol ő megjelenik, ott kő kövön nem marad. A Frasers már júliusban jelezte, hogy radikális változásokat szeretne látni, mert mélyen alulértékeltnek tartja a Hugo Boss részvényeit, s nem támogatja az osztalékfizetést sem.
Emellett kezdeményezte, hogy a részvényesi érték növelése érdekében a cég vonja be az általa birtokolt összes saját részvényt, mert ezzel a lépéssel növelné az egy részvényre jutó eredményt és az osztalékot egyaránt.