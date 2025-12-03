Lötyög a zakó a Hugo Bosson, de az új Hervis-tulajdonos hamarosan újragombolja – fájdalmas művelet lesz

Rosszul reagáltak a részvényesek a Hugo Boss profitfigyelmeztetésére, a német luxusipart képviselő divatcég részvényárfolyama 12 százalékot zuhant a szerdai frankfurti tőzsde nyitását követően. A társaságnál megnyomták a reset gombot, s a jelen helyzetből kiindulva újratervezték a 2026-os pénzügyi évet, amit rögtön az „átmenet éve” címkével láttak el.

A Hugo Boss termékei a brit és a kínai piacon sem kelendők mostanában / Fotó: Zzzenia / Shutterstock

A növekedési pályára való visszatérést csak 2027-től látják elképzelhetőnek, de a teljes átalakítási programmal csak 2028-ban végeznek. Ezt megelőzően, jövőre átszabják és megújítják a márkakollekciót, és az értékesítési csatornák újragondolására is sort kerítenek, hogy a kitűzött célhoz, a készpénztermelés fokozásához megfelelő környezetet teremtsenek.

Profitfigyelmeztetést adott ki a Hugo Boss

A Boss csoport 2026-tól kezdődően nagyjából 300 millió eurós átlagos éves szabad cash flow elérését célozza meg, ez a korábbi években szokásos érték csaknem háromszorosa. Ehhez a pontos receptet most dolgozzák ki, s jövő március 10-én ismertetik, a 2025-ös év üzleti eredményeivel egyidejűleg. Utóbbira nem lehet túl büszke

a férfi öltönyöket,

hétköznapi ruházatot,

lábbeliket,

kiegészítőket

és illatszereket

gyártó és forgalmazó cég vezetése, amely a múlt hónapban már figyelmeztette a befektetőit, hogy az idei bevétele a korábban megadott célsáv alsó szélére süllyed, azaz a bevétel inkább 4,2 mint 4,4 milliárd eurós bevétellel, és inkább 380 mint 440 millió eurós üzemi nyereséggel számol.

Akkor ezzel a bejelentéssel 11 százalékos szakadást váltottak ki a részvényárfolyamban, amelynek az idei vesztesége a mai zakót is beszámítva már megközelíti a 22 százalékot. A keddi tőzsdezárás után közzétett profitfigyelmeztetés szerint

a 2026-os üzleti évben a bevétel még az ideinél is 5-8 százalékkal alacsonyabb lehet,

míg az üzemi nyereség 300 és 350 millió euró közöttire olvad, az elmaradhatatlan átfazonírozás extra költségeire visszavezethetően.

A Hugo Boss gondjait a növekvő makrogazdasági bizonytalanságok mellett a számára kedvezőtlen árfolyammozgások – különösen a dollár gyengülése – csak fokozták, míg kiemelt piacai közül a briteknél és Kínában a kereslet erős megcsappanását hozták fel mentségül a forgalom vártnál gyengébb alakulásáért.