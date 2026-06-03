Berobbantotta a nyarat a Zara, a divatmárkát a háborús pszichózis sem tudta legyűrni

A közel-keleti háború miatt eluralkodott fogyasztói bizalmatlanság cseppet sem látszik a divatáru-kiskereskedelem zászlóshajójának üzleti számain. A Zara márkájáról világszerte ismert spanyol Inditex minden soron javítani tudta teljesítményét idei üzleti évének februártól április végéig tartó első negyedében, s az előzetes adatok szerint a nyári szezon is hasonló javulással kecsegtet.

Tavasszal is nagy volt a nyüzsgés az Inditexhez tartozó Zara boltjaiban / Fotó: Hans Lucas via AFP

A tárgyidőszakban a divat minden rezdülésére villámgyorsan reagálni képes, s az ebből szerzett versenyelőnyét könyörtelenül ki is használó társaság szerdán publikált gyorsjelentésében az egy évvel korábbinál 5,7 százalékkal magasabb bevételről, 8,75 milliárd euróról számolt be, míg árfolyamhatásoktól szűrten 8,8 százalékos volt az emelkedés.

Forgalmát és profitját is növelte az Inditex

Az Inditex tiszta nyeresége 70 millió euróval, 1,375 milliárd euróra gyarapodott, ami ugyan plusznak nem túl ütős, de a befektetők nem is ezt figyelik árgus szemmel, hanem a gazdálkodás eredményességének fő mutatóját, a bruttó haszonkulcs alakulását. Ezt a megnövekedett alapanyag- és szállítási költségei ellenére is növelni tudta a spanyol cég, mégpedig 60,6 százalékról 61,2 százalékra.

Mindez üdítőleg hatott az Inditex részvényeseire, a madridi tőzsdén jegyzett árfolyam 5 százalékkal emelkedett a hírek hatására, gyakorlatilag lenullázva az idén elszenvedett veszteséget, ami a háborús pszichózisra vezethető vissza.

Az emelkedésben nem kis szerepe volt annak is, hogy a cég egyúttal az előzetes májusi forgalmi adatait is publikálta, amelyek lényegesen meghaladták a piaci várakozásokat. Az árfolyamhatásoktól megtisztított eladások 11,5 százalékkal nőttek a múlt hónapban, szemben a londoni LSEG tőzsdecsoport 8 százalékos elemzői konszenzusával.

Szakértők szerint ez azt mutatja, hogy az Inditex simán, sőt megerősödve vészelheti át az iráni háború okozta válságot, s a vevőköre „felülről” bővülhet, azaz a magasabb árkategóriájú divatcikkeket vásárlók „ereszkedhetnek le” hozzájuk.

Az elmúlt hónapokban tapasztalt makrogazdasági és geopolitikai kihívások tükrében még szebben csillog a mostani teljesítményünk

– büszkélkedett Gorka Garcia-Tapia Yturriga, az Inditex befektetői kapcsolatokkal foglalkozó igazgatója a gyorsjelentés publikálását követő elemzői tájékoztatón, hozzátéve, hogy a közel-keleti franchise-hálózatukat érzékenyen érintette a háború, de azt már nem közölte, hogy az ottani forgalom mennyivel esett vissza.